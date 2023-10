Di cosa parla la rom-com The Lovers

Fonte foto: Sky

È una storia d’amore divertente, sexy e decisamente imperfetta quella che scoppia tra i protagonisti di The Lovers, una produzione Drama Republic per Sky Studios in arrivo in Italia fra pochi giorni. I seri episodi saranno trasmessi in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La serie, creata e scritta da David Ireland e diretta da Justin Martin, è una commedia romantica a puntate su una coppia che sembra formata dalle persone sbagliate e che però, contro ogni premessa e aspettativa, si rivelerà alla fine un’unione davvero perfetta.

La trama di The Lovers

The Lovers significa “gli amanti” e tali sono in effetti i protagonisti di questa serie. Da una parte c’è Seamus, dall’altra Janet. Lui è inglese, lei nord-irlandese. Lui è un ricco membro dell’élite metropolitana e frequenta i posti più chic di Londra, lei vive in un quartiere popolare di Belfast (città dove è ambientata la serie). Lui è un giornalista radiofonico di successo alla sua prima esperienza importante in tv, lei lavora in un supermercato. Lui è ossessionato dalla politica, lei ama i reality. Lui ha una fidanzata famosa, lei ha un divorzio alle spalle.

Nonostante tutte le diversità, Seamus e Janet hanno un punto in comune: sono entrambi persi e spezzati. E nonostante le premesse, troveranno l’uno nell’altra una possibilità di guarire. La storia tra i due protagonisti inizia quando Seamus piomba inaspettatamente nel mondo di Janet. Tra i due l’attrazione è irresistibile e la loro relazione inizia infatti come un flirt innocuo che, decidono, non avrà ripercussioni sulle loro vite e sulla relazione ufficiale di Seamus né tanto meno porterà a un innamoramento. Ma ovviamente le cose prenderanno presto una piega ben più profonda e incontrollabile.

Il cast di The Lovers

Seamus è interpretato da Johnny Flynn, già noto per Lovesick, Sils Maria e Brotherhood. Janet è invece interpretata da Roisin Gallagher, già vista in The Dry.

Il cast di The Lovers include anche Conleth Hill, noto per Il Trono di Spade e The Power of Parker e qui nei panni del capo del supermercato di Janet, Philip; e Alice Eve, vista in Star Trek Into Darkness e She’s Out of My League e qui nelle vesti di Frankie, la fidanzata ufficiale di Seamus.

I produttori esecutivi della serie sono Roanna Benn e Rebecca de Souza per Drama Republic, e Liz Lewin e Manpreet Dosanjh per Sky Studios. Hannah Pescod è produttrice esecutiva e Chris Martin è produttore.

The Lovers in streaming: quando esce

La serie tv ha debuttato nel settembre 2023, ma adesso sta finalmente per arrivare anche in Italia. Tutti i sei episodi di The Lovers saranno infatti disponibili dal 4 novembre 2023 in esclusiva su Sky (anche su Sky Series) e in streaming solo su NOW.