Di cosa parla la serie comedy God's Favorite Idiot

Pronti a ridere? Su Netflix sta per arrivare una nuova serie di genere comedy con Melissa McCarthy e Ben Falcone, coppia nella vita e anche nella serie tv. Il titolo è God’s Favorite Idiot, L’idiota preferito di Dio. In effetti la religione ha un ruolo della trama, dato che il protagonista è un profeta!

L’annuncio della nuova serie tv risale al dicembre 2020, ma sono occorsi due anni per sviluppare il prodotto e procedere con le riprese (che non si sono ancora concluse). Al momento sappiamo che il progetto è creato da Ben Falcone e che Netflix ha commissionato 16 episodi, che dovrebbero avere una durata di circa 30 minuti ciascuno e che saranno divisi in due parti. Falcone è inoltre produttore esecutivo insieme alla moglie Melissa McCarthy, celebre soprattutto per il suo ruolo di Sookie nella longeva serie tv Una mamma per amica. Anche Steve Mallory si è aggiunto come produttore esecutivo nel 2021.

La trama di God’s Favorite Idiot

Il protagonista di God’s Favorite Idiot è Clark Thompson, un tranquillo tecnico informatico innamorato della collega Amily Luck. Proprio mentre la relazione sboccia e la sua vita procede nel più sereno dei modi, però, Clark diventa inaspettatamente e involontariamente un messaggero di Dio.

Sarà un messaggero divino parecchio impegnato, per giunta, dato che all’orizzonte si profilano l’apocalisse e varie altre catastrofi. Per svolgere il grande piano che Dio ha per lui, il protagonista dovrà collaborare con degli angelici alleati e anche con i suoi colleghi e contrastare le minacce di Satana.

Il cast di God’s Favorite Idiot

McCarthy e Falcone, come detto, ricoprono il ruolo di protagonisti, ovvero rispettivamente Amily e Clark. Non è la prima volta che la coppia lavora insieme: è già successo, ad esempio, sul set di Nobodies, Le amiche della sposa, Tammy, The Boss e Una mamma al college.

Nel cast della serie tv ci sono anche Yanic Truesdale (già visto in Una mamma per amica) che interpreta l’arcangelo Chamuel e Usman Ally che veste i panni di Mohsin Raza, che verrà coinvolto da Clark in una battaglia nei cieli. Ana Scotney (nota ad esempio per Educators) è Wendy, una donna molto generosa e disponibile, mentre Chris Sandiford è il leale ma fastidioso Tom, un collega del reparto tecnico.

Nel cast ci sono anche Steve Mallory, che interpreta un manager di basso livello; Leslie Bibb, che è nientemeno che Satana; e Kevin Dunn, che veste i panni del padre di Clark.

Quando esce God’s Favorite Idiot

I sedici episodi di God’s Favorite Idiot commissionati da Netflix saranno divisi in due blocchi. La prima stagione (composta da otto puntate) è attesa sulla piattaforma di streaming per il 15 giugno 2022.