Di quanta RAM ha bisogno uno smartphone

La memoria RAM è un componente centrale della scheda tecnica di uno smartphone. Avere a disposizione un quantitativo elevato di RAM permette di gestire più app aperte, passando rapidamente da una all’altra senza nuovi caricamenti, e consente anche di utilizzare al meglio le applicazioni più pesanti ed elaborate, come i giochi.

Capire quanta memoria RAM serve oggi a uno smartphone diventa, quindi, molto importante. La scelta del dispositivo da acquistare è, infatti, legata anche a questa valutazione che può far preferire un modello a un altro, a parità di altri fattori oltre che, naturalmente, a parità di costo. Si tratta, quindi, di un elemento che vale la pensa considerare.

Ecco, quindi, quanta RAM serve davvero a uno smartphone.

A cosa serve la RAM nello smartphone

La memoria RAM (Random Access Memory) è una memoria volatile che permette al sistema operativo di archiviare, temporaneamente, durante l’utilizzo, dati e informazioni di vario tipo per poter eseguire in modo corretto tutte le applicazioni.

Grazie alla memoria RAM è possibile, quindi, eseguire più operazioni in contemporanea, avendo tutti i dati già pronti all’elaborazione della CPU che non dovrà andare a leggere, ogni volta, la più lenta memoria di archiviazione dello smartphone.

Un dispositivo con tanta RAM avrà prestazioni migliori nel multi-tasking e potrà, quindi, mantenere aperte più app, passando rapidamente da un’app a un’altra, senza ricaricamenti dovuti alla necessità di recuperare i dati dalla memoria interna del dispositivo.

Quanta RAM serve a uno smartphone?

La risposta giusta a questa domanda è “dipende“. Il quantitativo di memoria RAM giusto è strettamente collegato al tipo di utilizzo dell’utente. Per un utente con esigenze basilari, ad esempio, anche un dispositivo con poca RAM andrà bene.

Chi ha bisogno di uno smartphone con una marcia in più, per quanto riguarda il multi-tasking e/o la possibilità di gestire app complesse, dovrà puntare su un dispositivo con più RAM per poter ottenere prestazioni soddisfacenti.

In linea di massima, per uno smartphone Android di fascia bassa, in questo momento, sono sufficienti 4 GB di memoria RAM, anche se il passaggio a 6 GB potrà garantire un netto miglioramento dell’esperienza d’uso. Già per la fascia media, invece, è meglio puntare su 8 GB di RAM. Per i modelli di fascia alta, infine, sarebbe meglio non scendere al di sotto dei 12 GB di RAM.

Il discorso cambia leggermente per gli iPhone anche se il concetto di base resta lo stesso. Per ottenere il massimo delle prestazioni è meglio avere più RAM. A partire dagli iPhone 14, Apple ha portato a 6 GB il quantitativo di RAM dei suoi smartphone. Con gli iPhone 15 Pro, inoltre, la RAM è stata incrementata a 8 GB.