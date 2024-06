Dichiarazione dei redditi: come farla online

Fonte foto: RaffMaster / Shutterstock.com

La dichiarazione dei redditi può essere fatta direttamente online. Si tratta di un servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate che consente ai contribuenti di gestire in modo semplice e veloce la dichiarazione, sfruttando un sistema definito “dichiarazione precompilata“. Tutta la procedura viene gestita tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, a cui è possibile autenticarsi in modo sicuro. Tramite il portale è possibile verificare tutte le scadenze aggiornate da rispettare e accedere anche a una ricca sezione di FAQ.

Vediamo, quindi, come funziona la dichiarazione dei redditi tramite procedura online.

Dichiarazione dei redditi online: dove farla

Per fare la dichiarazione dei redditi online è possibile accedere al sito predisposto dall’Agenzia delle Entrate che consente di sfruttare la dichiarazione precompilata, con un percorso guidato pensato per semplificare la vita ai contribuenti. La possibilità di presentare la dichiarazione è legata alle scadenze previste dalla normativa: ogni anno, quindi, il sito si aggiorna con la possibilità per i contribuenti di fare accedere alla precompilata dell’anno precedente.

Dichiarazione dei redditi online: quando presentarla

La dichiarazione dei redditi online può essere presentata ogni anno, in relazione ai redditi dell’anno precedente. È necessario, in ogni caso, rispettare le scadenze. Per verificare le scadenze da seguire per quest’anno (in relazione alla dichiarazione dello scorso anno) basta collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate linkato in precedenza e entrare nella sezione Date e Scadenze.

Come fare la dichiarazione dei redditi online

Una volta effettuato l’accesso al sito dell’Agenzia delle Entrate, bisognerà premere sul tasto Accedi alla tua precompilata e poi completare l’autenticazione tramite SPID, CIE oppure CNS. In questo modo, il sistema riconoscerà l’identità del contribuente, mettendo subito a disposizione tutte le informazioni necessarie per il completamento della procedura.

Completata l’autenticazione e raggiunta la Home Page del servizio è necessario scegliere il modello per la dichiarazione precompilata tra:

730 con compilazione ordinaria o semplificata

Redditi Web

Redditi Online

Seguendo la procedura, sarà possibile completare l’iter per presentare la dichiarazione dei redditi online.

Come richiedere assistenza

Per ottenere assistenza in merito alla dichiarazione dei redditi online è possibile contattare il call center dell’Agenzia delle Entrate ai numeri:

800.90.96.96 (da rete fissa)

(da rete fissa) 06 97617689 (da cellulare)

(da cellulare) 0039 0645470468 (dall’estero – servizio in lingua italiana)

Premendo su Prenotazione telefonica nella sezione Assistenza del sito dell’Agenzia delle Entrate linkato in precedenza è possibile prenotare un appuntamento con il supporto. Per ulteriori in merito alla procedura da seguire per completare la dichiarazione dei redditi online, invece, è possibile entrare nella sezione Domande Frequenti. In questa sezione c’è tantissimo materiale informativo che tornerà, senza dubbio, utile per evitare di commettere errori in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata.