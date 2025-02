Il 6 maggio 2025 scatta l'obbligo, per i produttori di Smart TV, di fornire un telecomando completo di tastierino numerico e tasto specifico per il Digitale Terrestre

Fonte foto: Shutterstock

Le Smart TV vendute in Italia stanno per cambiare di nuovo. Il 6 dicembre 2024 è stata la data in cui è diventato obbligatorio per i produttori di Smart TV adeguare le interfacce utente alle nuove regole stabilite dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) in materia di “prominence“, il 6 maggio 2025 è invece il termine entro il quale dovranno essere adeguati i telecomandi.

Queste regole mirano a garantire un’equa visibilità ai servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale (SIG), a fronte della crescente importanza delle piattaforme di streaming e delle logiche commerciali che influenzano l’organizzazione delle interfacce utente.

Smart TV: che succede il 6 maggio

A partire dal 6 maggio 2025, le Smart TV di nuova produzione vendute in Italia dovranno essere dotate di telecomandi che rispettino precisi requisiti.

Il telecomando dovrà avere un tastierino numerico completo, per consentire agli utenti di selezionare i canali del digitale terrestre in modo diretto e la pressione di un tasto numerico dovrà sempre portare al corrispondente canale del digitale terrestre, anche se è in esecuzione un’app.

Sul telecomando dovrà essere presente un tasto specifico per l’accesso diretto alla TV digitale terrestre, con un’icona stabilita dall’AGCOM.

È verosimile che i produttori scelgano di vendere in Italia Smart TV con due telecomandi: uno a norma con le nuove disposizioni, e uno più minimale, dedicato allo streaming.

Parallelamente a queste misure sui telecomandi, è già in vigore dal 6 dicembre 2024 un’altra importante novità: le home page delle Smart TV devono presentare una sezione obbligatoria dedicata ai Servizi di Interesse Generale (SIG).

Questa sezione include icone per l’accesso ai canali TV nazionali e locali trasmessi sia via digitale terrestre che via streaming, ai canali TV via satellite e ai canali radiofonici.

Prominence, perché è importante

Il concetto di “prominence” si riferisce alla posizione privilegiata che alcuni contenuti e servizi possono ottenere all’interno delle interfacce delle Smart TV.

In un contesto in cui i telecomandi sempre più spesso non hanno più il tastierino numerico e le interfacce sono progettate per mettere in evidenza le app di streaming, le emittenti tradizionali gratuite nazionali e locali rischiano di essere penalizzate.

L’AGCOM, con i suoi provvedimenti, intende riequilibrare la situazione, garantendo che i servizi di interesse generale abbiano la giusta visibilità e siano facilmente accessibili per tutti gli utenti.

L’obiettivo è tutelare il pluralismo, la libertà di espressione, la diversità culturale e la pluralità dell’informazione, assicurando al contempo la massima libertà di scelta degli utenti.