Digitale Terrestre: adesso c'è un nuovo canale

Come ampiamente annunciato nelle scorse settimane, l’elenco dei canali che trasmettono sul digitale terrestre è cambiato di nuovo: via il canale 37, è arrivata Warner TV. La nuova emittente gratuita del gruppo statunitense Warner Bros. Discovery, nato dalla fusione di WarnerMedia e Discovery, ha infatti iniziato le sue trasmissioni all’alba del 30 ottobre.

ll canale 37, usato per le trasmissioni della nuova emittente, è stato preso in affitto da Warner Bros. Discovery per 5 anni dal Gruppo Sciscione (proprietario di altri canali, come Odeon 24, Telecampione, Sportitalia). La nuova Warner TV offre un articolato e ricco palinsesto, tutto free in chiaro, attingendo dall’enorme catalogo di film e serie TV prodotti in passato da Warner, o dei quali Warner ha comprato i diritti nel corso degli anni.

Cosa trasmette Warner TV

Warner TV è principalmente dedicata agli amanti del cinema e delle serie TV, ma poiché il "materiale" a disposizione è sterminato, è chiaro che un po’ tutti potranno trovare qualcosa da guardare. Non aspettatevi le ultime novità, però, perché come tutti i canali gratuiti anche Warner TV farà ascolti con i titoli del passato.

Come ha dichiarato la stessa azienda, infatti, "Warner TV offrirà al pubblico una selezione di titoli che hanno fatto la storia del cinema e della serialità americana […] spaziando dagli iconici supereroi ai grandi classici, con l’opportunità di scoprire e riscoprire anche gli esordi delle grandi star di Hollywood". Interessante la suddivisione delle prime serate, organizzate per genere cinematografico:

Lunedì : azione

: azione Martedì : divertimento

: divertimento Mercoledì : film d’autore

: film d’autore Giovedì : cinema anni 70

: cinema anni 70 Venerdì : horror

: horror Sabato : cinema anni 80

: cinema anni 80 Domenica: western

Come vedere Warner TV

E’ possibile vedere Warner TV su tre piattaforme: digitale terrestre (canale 37), digitale satellitare tivùsat (canale 37) o in streaming sul sito di Discovery+, altra proprietà del maxi gruppo Warner Bros. Discovery.

Nella stragrande maggioranza dei casi non è necessario effettuare alcuna risintonizzazione, né sul digitale terrestre né su tivùsat, per vedere Warner TV: il nuovo canale è semplicemente sostitutivo del precedente canale 37.

In caso di schermata nera, però, tutto dovrebbe risolversi al termine di una nuova sintonizzazione. Fino a fine anno all’LCN 37 sarà disponibile la versione in HD, mentre al 537 quella in SD.