Warner Bros Discovery in Italia: accordo confermato, arriva l'app

A partire dal 30 giugno 2022, su Sky Q, c’è una nuova app: è quella di discovery+, del nuovo gruppo Warner Bros Discovery, il gigante nato dalla recente fusione di Warner Bros e Discovery, in parte già presente sulla piattaforma Sky grazie a precedenti accordi tra le tre (ormai due) aziende. E, a proposito di accordi, Sky e Warner Bros Discovery ne hanno appena firmato uno per rafforzare la loro partnership pluriennale.

L’accordo coprirà i prossimi 12 mesi, che saranno una sorta di periodo transitorio durante il quale i clienti Sky avranno dei vantaggi specifici e potranno accedere a nuovi contenuti senza dover cambiare il dispositivo di ricezione, né fare nuovi abbonamenti. Ricordiamo che Discovery era già presente in Italia, proprio su Sky, con i canali free Discovery Channel, Eurosport 1 e Eurosport 2, ma dopo la fusione la piattaforma americana diventa molto più grande, ricca e complessa e ci sono ora dei nodi anche legali da sciogliere, Paese per Paese, perché sia Warner che Discovery, prima di fondersi, avevano già in essere degli accordi di trasmissione, esclusivi o non esclusivi, con altre piattaforme in giro per il mondo. Ecco, quindi, come si potrà vedere Warner Bros Discovery in Italia su Sky.

Warner Bros Discovery su Sky Q

Sky Q guadagna adesso l’app di discovery+, che si aggiunge ai canali già disponibili Discovery Channel, Eurosport 1, Eurosport 2 e ai canali a pagamento di Warner Bros. In questo modo tutti i clienti Sky, anche quelli in streaming, possono accedere a discovery+ e trovarne i contenuti direttamente nella home.

Con Sky Extra, poi, gli abbonati Sky Q potranno sottoscrivere gratis il piano "Intrattenimento con pubblicità" di discovery+ per i primi 12 mesi. Discovery+ trasmette show originali come "Tailor Made – Chi ha la stoffa?" con Tommaso Zorzi, "Bake Off Italia" (in arrivo il 26 agosto), "Matrimonio a Prima Vista" (dal 15 luglio), i programmi di genere crime, i documentari e persino il wrestling.

I canali Warner Bros Discovery

Discovery+ è solo una piccola parte dell’enorme gruppo Warner Bros Discovery, che a livello globale ha una grande quantità di brand e contenuti da offrire: