Digitale terrestre: altre 3 emittenti regionali da risintonizzare

Da Nord a Sud continua il balletto di frequenze e di spostamenti di canali per le emittenti nazionali e locali che trasmettono in digitale terrestre, ma anche per i loro spettatori, che in questo periodo sono spesso costretti a risintonizzare TV o decoder per continuare a vedere i loro programmi preferiti.

A metà febbraio era toccato al pacchetto HSE, a livello nazionale, la settimana dopo ci sono state modifiche ai Mux Quenza 1, Quenza 2 e Telelibertà in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte e Val d’Aosta e a fine febbraio era toccato al Mux Studio 1 di nuovo in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Valle d’Aosta. Adesso, invece, a cambiare frequenza sono Antenna Sicilia, Telecolor e Video Mediterraneo che trasmettono in Sicilia all’interno dei Mux Antenna Sicilia, Sicilia Channel, TCI, Mediterraneo 1, Onda TV, CTS, Tele Video Agrigento e Video Sicilia.

Bisogna risintonizzare

Le tre emittenti siciliane hanno già avvertito i propri telespettatori: per continuare a vederle è necessaria la risintonizzazione. Video Mediterraneo ha cambiato frequenze già ieri, 1° marzo, mentre Antenna Sicilia e Telecolor (che sono dello stesso editore del giornale La Sicilia) lo faranno il 6 marzo.

Al termine della risintonizzazione, se tutto sarà andato a buon fine, i telespettatori potranno continuare a vedere Antenna Sicilia, Video Mediterraneo e Telecolor agli stessi LCN di prima: 10, 11 e 12. A cambiare, comunque, sono solo le frequenze dei tre canali a risoluzione standar, mentre nulla cambia al momento per i tre rispettivi canali in HD.

Digitale terrestre: i prossimi passi

Gli spostamenti di frequenze continueranno per tutto il 2021: sono infatti necessari per liberare la banda a 700 MHz che è già stata assegnata agli operatori telefonici per la rete 5G.

A questa fase meramente pratica, che richiede semplici risintonizzazioni del decoder o della TV, seguiranno altre fasi più tecniche e che potrebbero rendere necessario cambiare l’impianto televisivo. Il 1° settembre ci sarà l’abbandono della codifica MPEG-2 in favore della MPEG-4, mentre a giugno 2022 la trasformazione della televisione italiana sarà completata col passaggio definitivo allo standard DVB-T2.