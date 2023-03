Digitale Terrestre: i nuovi numeri canale LCN in Lazio

Con il recente aggiornamento della numerazione LCN, voluta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), in seguito alle recenti compravendite e agli accordi tra gli editori privati locali, in varie zone d’Italia sono cambiati i numeri dei canali ai quali è possibile trovare i propri programmi preferiti.

Gli aggiornamenti LCN non sono una novità, ma questa volta si tratta di un aggiornamento corposo che riguarda ben 14 aree tecniche (cioè, grosso modo, 14 tra Regioni e province autonome).

Dopo avervi aggiornato sui cambiamenti della LCN in Lombardia e Piemonte orientale, oggi vi portiamo l’elenco dei nuovi numeri canali in Lazio, altra regione importantissima per la TV italiana, con un gran numero di emittenti locali e di telespettatori.

LEGGI ANCHE: I nuovi numeri LCN in Lombardia e Piemonte orientale

Nuovi numeri LCN in Lazio: l’elenco

La seguente numerazione fa riferimento alle emittenti locali che il telespettatore può vedere in Lazio a seguito dell’aggiornamento voluto dal Ministero. Non tutte le emittenti si vedono in tutte le province, ma dove si vedono possono essere trovate al numero LCN indicato.

Può capitare che, allo stesso numero LCN, in una provincia si veda un’emittente e in un’altra provincia si veda un’emittente diversa. In questi casi abbiamo segnalato tra parentesi la provincia in cui è visibile il canale.

10 – Canale 10

11 – Gold TV

12 – Teleuniverso

13 – Lazio TV

14 – Radio Roma Television

15 – Radio Roma TV

16 – Teleroma56

17 – T9

18 – Teleambiente

19 – Canale 21 Extra

71 – Canale Italia

72 – Live TV

75 – Tele Pace

76 – Teleroma56 Sport

77 – Rete Oro

79 – Made in Calabria

80 – TRL

81 – Canale 81 Lazio

82 – ITR Radiotelevisione (Roma TV 82)

83 – TS 2000 (RI)

83 – Teleromadue (RM)

84 – 7 Gold

85 – Città Celeste.TV

86 – Tele In

87 – RTR 99 TV

88 – NSL (RM)

88 – Rieti Channel (RI)

88 – Frosinone Channel (FR)

89 – Telepontina

90 – RTua

91 – Amici TV

92 – Gari TV

93 – Media TV

94 – Italia Sera Tv

95 – TeleItalia 41

96 – Radi Radio TV

98 – RTua 2

99 – TRC (RM)

99 – Lory TV (RI)

99 – Natura e Vita TV (FR)

110 – Retesole

111 – Tele In Informazione

112 – Tu Day

113 – Canalezero

114 – EuropaTV

115 – Supernova

116 – Travel TV

117 – TV Yes

118 – TR 118

119 – TV SL48

176 – NPC TV

177 – RTR

180 – 180TV

181 – Sei Zero Otto

182 – Medi@art

183 – Telegolfo-RTG

184 – Teleradio Orte

185 – TRO2

186 – Radio Orte TV

187 – Teleantenna.it 2

188 – La Voce

189 – Aquesio TV

190 – VP Voltapagina

192 – Informazion Democratica

193 – Telecentro Lazio

194 – ExtraTV Live

198 – Telecontatto Rieti

199 – Pax TV

211 – Radio Latina TV

212 – Radio Immagine TV

299 – Stand By TV

333 – Roma Roma TV Primi da sempre

666 – Erretiesse TV

Nuovi numeri LCN: che fare se non corrispondono

Se i numeri LCN della vostra televisione non corrispondono a quelli sopra elencati, allora vuol dire che la Smart TV in questione non fa l’aggiornamento automatico della sintonizzazione e della numerazione.

Basterà dunque lanciare una sintonizzazione automatica dei canali per vedere tutte le emittenti al giusto numero LCN.