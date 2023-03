Digitale Terrestre: la nuova lista dei canali LCN in Lombardia

Quando guardiamo la TV sul Digitale Terrestre siamo certi di trovare un determinato canale ad un determinato numero. Ma sappiamo anche bene che a volte i canali si spostano, cambiano numero o cambiano nome per decisione degli editori. Gli editori, però, non possono spostare i propri canali su un numero che "non gli appartiene".

In realtà, a dirla tutta, il numero non appartiene nemmeno a loro perché è il Ministero dello Sviluppo Economico (adesso Ministero delle Imprese e del Made in Italy, MIMIT) che decide la numerazione assegnando la cosiddetta LCN: Logical Channel Numbering.

Il Ministero periodicamente aggiorna la numerazione LCN, modificandola in seguito ad eventuali accordi e compravendite tra gli editori. E’ successo nuovamente pochi giorni fa, e il MIMIT ha pubblicato la nuova lista LCN nelle prime 14 aree tecniche, che corrispondono grosso modo ad altrettante Regioni o Province Autonome.

Ciò vuol dire che, se un’emittente precedentemente si vedeva ma ora non si vede più, molto probabilmente ha solo cambiato numero LCN. In queste situazioni basta risintonizzare automaticamente la lista canali per trovare tutte le emittenti al loro posto.

Dopo averlo fatto, quindi, sarà possibile trovare ognuna di queste emittenti esattamente a quel numero del telecomando della Smart TV.

Numeri LCN Lombardia e Piemonte orientale

La seguente numerazione fa riferimento alle emittenti locali che il telespettatore può vedere in Lombardia e in Piemonte orientale. Non tutte le emittenti si vedono in tutte le province, ma dove si vedono possono essere trovate al numero LCN indicato.

Ecco tutti gli LCN di quest’area tecnica: