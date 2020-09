Disney+: come guardare i film su più dispositivi contemporaneamente

Dopo Netflix e altre piattaforme di streaming, anche Disney + lancia una funzione pensata per vedere film, serie tv e altri contenuti su più dispositivi appartenenti a profili diversi contemporaneamente. La funzionalità si chiama GroupWatch e permette di condividere i propri contenuti con altri account abbonati al servizio.

GroupWatch è l’ideale per questo periodo, in cui spesso si è costretti a rimanere lontani da amici e parenti per seguire le regole anti-contagio. Avviare la funzione è davvero semplice, infatti basta condividere un link per iniziare a guardare insieme il contenuto. Ma la vera qualità è che GroupWatch permette agli utenti di scambiarsi emoticon durante la visione. Queste appaiono sullo schermo di tutti i dispositivi e rendono l’esperienza ancora più coinvolgente e interattiva. Attualmente, la funzione è arrivata in alcune parti del mondo, ma per vederla in Europa si dovrà attendere ancora un po’ di tempo. Nel frattempo, però è utile imparare a conoscerla per farsi trovare preparati.

Come usare GroupWatch di Disney+

Jerrell B Jimerson, SVP Product Manager di Disney + ha presentato la funzionalità al pubblico e si è detto molto soddisfatto, perché permetterà agli utenti di avere un’esperienza ancora più divertente e coinvolgente “GroupWatch consentirà alle persone di connettersi tra loro in modo sicuro e guardare insieme le storie di Disney + comodamente seduti sul proprio divano”.

Per usare la funzione basta selezionare un contenuto dalla piattaforma. Nella schermata in cui viene mostrata l’immagine di anteprima, sono presenti alcuni tasti proprio sotto il titolo: oltre al tasto Play, quello per aggiungere il titolo alla propria Lista e quello per scaricare il contenuto sul dispositivo, ora è presente anche l’icona di GroupWatch.

Basta cliccarla da qualsiasi dispositivo per ottenere subito un link da inviare alla persona con cui si vuol guardare lo show, a patto che sia abbonata al servizio. È possibile invitare fino a un massimo di 6 utenti. Gli inviti devono essere creati da mobile o dalla versione web, mentre le persone invitate possono guardare il contenuto da qualsiasi device compatibile, incluse le smart TV.

Il destinatario a questo punto dovrà solo cliccare e avviare il link per guardare il contenuto. La funzione permette di mettere in pausa, rivedere una scena o saltare alcune parti: tutte queste azioni sono attivate per l’intero gruppo di telespettatori. Nel momento in cui il video si ferma, sul dispositivo viene mostrata la persona che ha deciso di compiere quell’azione. Per esempio, “Giulia ha messo in pausa il video”.

Disney +: come interagire con GroupWatch

GroupWatch nasce, non solo per guardare contemporaneamente un film o una serie tv, ma anche per incentivare l’interazione tra gli utenti.

Infatti, mentre sono davanti allo schermo, le persone possono scambiarsi emoticon in tempo reale. Per farlo occorre accedere alla apposita sezione dell’app e selezionare un semplice Mi Piace oppure una faccia triste, arrabbiata, innamorata, spaventata e sorpresa. Le emoji assomigliano molto alle reaction di Facebook.

La funzione è stata lanciata inizialmente in Canada il 10 settembre, in seguito ha raggiunto l’Australia e la Nuova Zelanda la settimana successiva. A partire da questa sarà gradualmente disponibile negli Stati Uniti, mentre per vederla sui dispositivi europei, e quindi anche in Italia, sarà necessario attendere ancora qualche settimana.