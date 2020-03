Disney+, come vedere i film Marvel in ordine cronologico

Tra i contenuti presenti su Disney + ci sono anche i film degli eroi Marvel. Negli ultimi anni hanno ottenuto un grande successo al botteghino e la passione verso gli eroi dei fumetti è aumentata. Su Disney + è possibile vedere tutti i film dedicati ai famosi supereroi: da Iron Man, fino a Hulk e Thor, oltre a quelli che riuniscono tutti gli Avengers.

Senza dimenticare la Infinity Saga che tira in ballo le Gemme dell’Infinito. Insomma, qui si rischia di perdere pezzi ed elementi della narrazione. A meno che non si guardino i film Marvel in ordine cronologico. In questo modo, sarà sicuramente più facile seguire le diverse trame e delineare i caratteri dei personaggi. Le storie proposte dal Marvel Cinematic Universe a partire dal 2008 ad oggi sono racchiuse all’interno di 23 film, ma molti altri sono in lavorazione e usciranno nei prossimi anni. Le pellicole sono interconnesse tra loro e da qualche giorno disponibili nella piattaforma Disney +. Ecco come guardarle.

Disney +: come vedere i film Marvel dal 2008 al 2012

Dal 2008 al 2012 Marvel ha rilasciato un totale di cinque film, le cui trame si concentrano sulle avventure solitarie dei supereroi: due sono dedicati a Iron Man, gli altri tre rispettivamente a Thor, Hulk e Capitan America. Oltre a questi, nel 2012 è uscito il primo film degli Avengers.

In quale ordine guardarli? Il consiglio è quello di vederli in ordine di uscita, magari inserendo L’Incredibile Hulk (uscito nel 2008) tra le due pellicole Iron Man (2008) e Iron Man 2 (2010) perché le vicende di Hulk si svolgono contemporaneamente a quelle di Tony Stark. Le avventure di Thor e Capitan America: Il primo vendicatore (entrambi del 2011) si sviluppano ai giorni nostri, quindi questi due film possono essere guardati dopo i tre film citati.

Sappiamo bene che la prima parte del film di Capitan America si svolge tra il 1943 e il 1945 quindi, per logica, andrebbe visto per primo. Tuttavia, questa sequenza non è utile a comprendere la trama generale, ma solo per chiarire come nasce la figura di questo personaggio. Per ultimo si consiglia di guardare il primo film sulla reunion The Avengers, che è uscito nel 2012.

Film Marvel dal 2012 al 2015: come guardarli in ordine

Dal 2012 al 2015 nei cinema sono usciti sei film: terzo episodio completamente dedicato a Iron Man, un altro per Thor e Capitan America. Oltre a questi, è stato rilasciato il primo film della serie Guardiani della Galassia e un altro episodio che riunisce tutti, ovvero Avengers: Age of Ultron.

In questo periodo, il pubblico ha iniziato a ricondurre le trame delle pellicole alle Gemme dell’Infinito, il filo conduttore che caratterizza la Saga dell’Infinito, che come vedremo alla fine, rappresenta un’ulteriore trama che legherà tutti i film. Si tratta di sei gemme capaci di controllare aspetti fondamentali dell’esistenza, ovvero Spazio, Mente, Realtà, Tempo, Anima e Potere. La gemma dello Spazio era apparsa brevemente nei titoli di coda di Thor (2011) ma in questo filone il pubblico inizia a unire i pezzi. Per esempio, nel film I Guardiani della Galassia, la gemma dello Spazio palesa la sua importanza e ha un ruolo importante nel film perché contenuta in un oggetto chiamato Orb, fondamentale per narrare l’incontro tra i Guardiani e il Collezionista.

Il consiglio, per comprendere il ruolo di ciascuna gemma nella trama finale, e allo stesso tempo seguire le vicende degli Avengers, è di guardare i film secondo l’ordine di uscita perché questo corrisponde anche al periodo di ambientazione.

L’ordine di uscita dei film, e anche quella da seguire è Iron Man 3 (2013), Thor: The Dark World (2013), Captain America: The Winter Soldier (2014), Guardiani della Galassia (2014), Avengers: Age of Ultron (2015) e Ant-Man (2015).

Film Marvel in ordine cronologico: dal 2016 al 2019

Arriviamo alla terza fase: dal 2016 al 2019 sono usciti nelle sale ben undici film, per la gioia dei fan dell’Universo Marvel. Magari alcuni si son persi, ma niente paura perché si possono guardare su Disney +.

Siamo arrivati al periodo conclusivo della cosiddetta Infinity Saga, dove la storia delle gemme entra nel vivo e acquisisce importanza man mano che si va avanti con la visione. Anche in questo caso, il modo migliore per guardarlo è seguire l’ordine di uscita nelle sale cinematografiche.

Se si vuole rispettare maggiormente l’ordine degli eventi, si può guardare Guardiani della Galassia Vol 2. (2017) dopo il primo film I Guardiani della Galassia uscito nel 2014, chiudendo così la trama che riguarda questa serie. Inoltre, è possibile guardare a parte Doctor Strange perché la storia non incide sulla comprensione della trama delle Gemme dell’Infinito.

Togliendo Guardiani della Galassia Vol 2. (2017) e Doctor Strange (2016) rimangono quindi i seguenti film da guardare in quest’ultima maratona, citati in ordine di uscita nelle sale: Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming, Thor: Ragnarok, Black Panther. A questo punto sottolineiamo che l’ultimo film citato, uscito nel 2018 è in realtà ambientato due settimane prima gli eventi narrati in Captain America: Civil War, quindi, se si vuole seguire in modo più fedele la trama, si può anche guardare per primo rispetto a tutti gli altri.

Seguono poi i film Avengers: Infinity War e Ant-Man and the Wasp, le cui vicende si intrecciano con quelle di Captain America e gli Avengers. La serie termina con Captain Marvel, Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home, che si concentra sul giovane Uomo Ragno e narra gli eventi che avvengono otto mesi dopo Endgame. Questi ultimi tre film sono usciti nelle sale nel 2019.

I periodi narrativi si suddividono quindi nelle cosiddette 3 FASI della Saga dell’Infinito. Come puoi notare, l’Universo Marvel ha davvero tante chiavi di lettura, trame principali e secondarie che narrano la storia dal generale allo specifico. Se segui l’ordine che ti abbiamo indicato riuscirai a comprendere perfettamente anche i più piccoli dettagli e goderti il tuo abbonamento Disney + al meglio.