Trailer e data di uscita di The Electric State con Millie Bobby Brown

Fonte foto: Netflix/Paul Abell

«I robot hanno perso la libertà. Gli umani hanno perso la connessione. Un’orfana, un contrabbandiere e un ragazzo scomparso potrebbero essere la chiave per salvare tutto». Con queste parole Netflix presenta il nuovo film The Electric State, adattato dalla graphic novel omonima di Simon Stålenhag, diretto dai fratelli Russo e con protagonisti Millie Bobby Brown e Chris Pratt. La novità era stata ampiamente anticipata, ma adesso è possibile dare uno sguardo dietro le quinte grazie alle foto e al trailer recentemente condivisi dalla piattaforma di streaming.

La trama: di cosa parla The Electric State

Il film The Electric State immagina gli anni Novanta come un periodo in cui la diffusione dell’intelligenza artificiale ha portato a un profondo scontro tra robot ed esseri umani. Anni dopo la situazione sembra tornata sotto controllo, ma la pace è precaria e potrebbe non durare a lungo.

La protagonista della trama è una ragazza di nome Michelle (interpretata da Millie Bobby Brown), che si trova in compagnia di un robot dolce ma misterioso.

I due incontrano un eccentrico contrabbandiere (interpretato da Pratt) e insieme vanno alla ricerca del fratello minore di Michelle, che è scomparso. Sarà un viaggio avventuroso che li porterà ad attraversare un Paese – gli Stati Uniti – devastato dallo scontro tra macchine e umani.

«La storia ci è sembrata una favola», ha detto a Netflix Anthony Russo – già noto, insieme al fratello, per Avengers: Endgame e The Gray Man. «Volevamo davvero giocare con gli aspetti molto basilari di una fiaba».

«Siamo cresciuti a fantascienza e fantasy», ha aggiunto Joe Russo. «E quindi il nostro cervello è sempre lì. La nostra etica creativa è sempre attratta da queste idee grandi e fantastiche che possono presentare temi davvero interessanti, ma allo stesso tempo essere molto divertenti».

Il teaser trailer italiano di The Electric State

Con in sottofondo una cover di Champagne Supernova degli Oasis, il teaser trailer di The Electric State introduce l’ambientazione retrofuturistica del film.

I robot hanno perso la libertà. Gli umani hanno perso la connessione. Un’orfana, un contrabbandiere e un ragazzo scomparso potrebbero essere la chiave per salvare tutto. THE ELECTRIC STATE, diretto dai fratelli Russo, con Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Woody Harrelson, Ke Huy… pic.twitter.com/rtRhU9aCj7 — Netflix Italia (@NetflixIT) October 17, 2024

Il cast: chi recita in The Electric State

I protagonisti, come detto, sono la star di Stranger Things ed Enola Holmes Millie Bobby Brown e Chris Pratt, già noto per Guardiani della Galassia e Jurassic World.

Nel cast di The Electric State ci sono poi Ke Huy Quan (già in Everything Everywhere All at Once), Stanley Tucci (Julie & Julia, The Hunger Games), Jason Alexander (Seinfeld, Leo), Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Do the Right Thing) e Woody Norman (C’mon C’mon, The Last Voyage of the Demeter).

First look at THE ELECTRIC STATE. Coming to Netflix in 2025. pic.twitter.com/e1LtYsKJUh — Chris Pratt (@prattprattpratt) October 1, 2024

I robot invece hanno le voci di Woody Harrelson (già noto per Zombieland, The Man from Toronto), Anthony Mackie (Captain America: The Winter Soldier, We Have a Ghost), Brian Cox (Succession, Red) e Jenny Slate (Obvious Child, Marcel the Shell with Shoes On).

Christopher Markus e Stephen McFeely hanno scritto la sceneggiatura.

Quando esce The Electric State

The Electric State esce su Netflix il 14 marzo 2025.