Tutti i film con Capitan America da vedere in streaming

A febbraio 2025 esce Captain America: Brave New World, ma nell’attesa ci sono altri film con questo supereroe da vedere in streaming

Fonte foto: Eli Adé/2024 MARVEL

Uscirà il 12 febbraio 2025 nei cinema italiani il film Captain America: Brave New World. Nei panni del supereroe protagonista c’è Anthony Mackie: Falcon, interpretato appunto da Mackie nei precedenti film del Marvel Cinematic Universe, ha infatti assunto ufficialmente il ruolo di Capitan America nel finale di The Falcon and The Winter Soldier. Il film è diretto da Julius Onah e prodotto da Kevin Feige e Nate Moore.

In attesa dell’uscita di questa novità, che sarà poi disponibile su Disney+, quali sono gli altri film con Capitan America da vedere in streaming?Ecco qualche titolo da cui iniziare.

Capitan America (1990)

Per chi vuole fare un tuffo nel passato, su YouTube e Chili è disponibile Capitan America del 1990, diretto da Albert Pyun. È il secondo film in assoluto mai dedicato a questo personaggio dei fumetti Marvel, creato nel 1941: la primissima pellicola risale al 1979.

La trama del film del 1990 ripercorre le origini di Capitan America, che viene creato durante la Seconda Guerra Mondiale, nel contesto di un progetto top secret, sottoponendo a esperimenti di potenziamento un ragazzo che si offre volontario. Anni dopo la guerra, però, il Paese ha ancora bisogno di questo super soldato.

Captain America – Il primo Vendicatore

È Chris Evans a vestire i panni di Capitan America nel film Captain America – Il primo Vendicatore. Uscito nel 2011 e quinto film del Marvel Cinematic Universe, è diretto da Joe Johnston.

Il film è disponibile su Disney+ e include nel cast, tra gli altri, anche Tommy Lee Jones, Hugo Weaving e Hayley Atwell. La trama racconta ancora una volta della trasformazione di Steve Rogers nel super soldato Captain America per aiutare i soldati statunitensi durante la Seconda Guerra Mondiale.

Captain America con Chris Evans

Chris Evans impugna lo scudo rotondo con la stella anche nel 2014 e nel 2016 nei due sequel di Captain America – Il primo Vendicatore, ovvero i film Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War, diretti entrambi da Anthony e Joe Russo.

I due film sono disponibili su Disney+ e a noleggio su altre piattaforme di streaming, come Prime Video e TIM Vision. Nel primo sequel Capitan America, Vedova Nera e Falcon devono affrontare un nemico inaspettato mentre cercano di sventare un complotto che minaccia di distruggere il mondo.

In Civil War, invece, Capitan America e Iron Man si ritrovano contrapposti come conseguenza delle crescenti pressioni politiche sugli Avengers: quando il mondo sarà nuovamente in pericolo, chi fa parte della squadra di supereroi dovrà scegliere da che parte stare.

Iron Man & Captain America: Heroes United

Nel 2014 Marvel Animation ha invece rilasciato il film di animazione Iron Man & Captain America: Heroes United, con i due protagonisti doppiati rispettivamente da Adrian Pasdar e Roger Craig Smith. Anche questo titolo è disponibile su Disney+ per il pubblico italiano, ma solo in versione originale sottotitolata.