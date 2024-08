Disney+ costerà ancora di più

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Disney ha comunicato l’aumento del prezzo degli abbonamenti a Disney+ e agli altri servizi di streaming per gli USA. Si prevedono revisioni anche per l’Italia

Fonte foto: Photo Hall / Shutterstock.com

Brutte notizie per gli amanti dello streaming: nei prossimi mesi sono previsti aumenti di prezzo per gli abbonamenti a Disney+ e per le varie piattaforme ad esso collegate come Hulu e ESPN.

Ad annunciarlo, la stessa Disney che con un post sul sito ufficiale ha informato gli utenti della cosa, sottolineando, però, che al momento la revisione dei prezzi è rivolta solo al mercato USA.

Non c’è da gioire, ovviamente, e gli aumenti prima o poi arriveranno anche in questa parte di mondo, come accade sempre in questi casi, infatti, è solo questione di tempo prima che anche gli spettatori italiani debbano fare i conti con i rincari.

Disney+, gli aumenti di prezzo

Stando alle indicazioni sul sito ufficiale, le nuove tariffe entreranno ufficialmente in vigore a partire dal prossimo 17 ottobre; a fronte di questo è probabile che in Italia l’aumento arrivi entro la fine del 2024 o al massimo i primi mesi del 2025.

I nuovi prezzi annunciati dalla piattaforma sono

Disney+ : 9,99 dollari al mese con pubblicità – 15,99 dollari al mese senza pubblicità

: 9,99 dollari al mese con pubblicità – 15,99 dollari al mese senza pubblicità Hulu : 9,99 dollari al mese con pubblicità (99,99 dollari l’anno) – 18,99 dollari al mese senza pubblicità

: 9,99 dollari al mese con pubblicità (99,99 dollari l’anno) – 18,99 dollari al mese senza pubblicità ESPN : 11,99 dollari al mese con pubblicità (119,9 dollari all’anno)

: 11,99 dollari al mese con pubblicità (119,9 dollari all’anno) Disney+ e Hulu (entrambi con pubblicità): 10,99 dollari al mese

(entrambi con pubblicità): 10,99 dollari al mese Disney+ e Hulu (entrambi senza pubblicità): 19.99 dollari al mese

(entrambi senza pubblicità): 19.99 dollari al mese Hulu e Live TV (entrambi con pubblicità): 82,99 dollari al mese

(entrambi con pubblicità): 82,99 dollari al mese Hulu e Live TV (entrambi senza pubblicità) 95,99 dollari al mese

Al momento non è chiaro se anche nel nostro paese il cambio dei prezzi degli abbonamenti seguirà lo stesso andamento o se ci saranno delle differenze ma, probabilmente, è solo questione di tempo prima che Disney decida di aggiornare anche il sito italiano per avvertire i telespettatori delle novità in arrivo.

Altre novità sull’abbonamento

Oltre agli aumenti di prezzo, però, tutti gli abbonati a Disney+ avranno accesso anche a ABC News Live, uno dei canali di informazione più importanti degli USA, che trasmette 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 notiziari, ultime notizie, eventi in diretta e reportage di approfondimento.

A questo si aggiungono anche una serie di playlist (che dovrebbero variare nel tempo) curate direttamente dal team di Disney+ che avranno lo scopo di aiutare lo spettatore nella ricerca dei contenuti da guardare.

La prima di queste playlist è dedicata ai più piccoli le altre quattro arriveranno in autunno e comprenderanno

Contenuti stagionali : una raccolta di contenuti stagionali selezionati dal catalogo di Disney+

: una raccolta di contenuti stagionali selezionati dal catalogo di Disney+ Epic Stories : una raccolta di prodotti dai franchise più importanti come Disney , Marvel e Star Wars

: una raccolta di prodotti dai franchise più importanti come , e Throwbacks : una racconta di contenuti destinati ai nostalgici sulla cultura pop

: una racconta di contenuti destinati ai nostalgici sulla cultura pop Real Life: una raccolta di documentari, film biografici e storie vere

Importante ricordare che oltre ai rincari appena descritti, Disney ha implementato anche il blocco della condivisione dell’account (per ora solo negli USA) seguendo la stessa strategia messa in campo da Netflix solo qualche mese fa.