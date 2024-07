Distributore di cibo e fontanella automatica di Philips, come prendersi cura di cani e gatti

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Prendersi cura dei propri animali da compagnia è un bisogno primario per molte famiglie , tuttavia tra lavoro, scuola e gli altri impegni quotidiani, non è sempre possibile eseguire compiti basilari, ma fondamentali, come somministrare il cibo e cambiare l’acqua da bere.

Per questa ragione Philips ha portato sul mercato la linea Pet Series che ha il compito, appunto, di aiutare le persone a badare ai propri animali domestici, automatizzando l’erogazione di cibo e acqua.

Tra i prodotti dell’azienda olandese ci sono il distributore automatico di cibo con telecamera e la fontanella d’acqua automatica, due dispositivi smart molto interessanti che rendono molto più semplice la cura dei propri amici a quattro zampe.

Fontanella d’acqua automatica: scheda tecnica e prezzo

La fontanella d’acqua automatica per gatti di Philips ha un serbatoio interno da 2,2 litri, che garantisce a chi la usa una buona autonomia, con acqua fresca e pulita anche per periodi prolungati.

La soluzione ideale per avere maggior controllo sui propri animali domestici e stimolarli a bere acqua sempre pulita, senza rischiare che vada ad abbeverarsi all’esterno col rischio di contrarre malattie e infezioni.

Inoltre, grazie al sistema di filtraggio multistrato (composto da un filtro al carbone attivo e scambio di ioni) la fontanella rilascia acqua sempre fresca e pulita, eliminando sporco e impurità che potrebbero finire nella ciotola. Grazie al sensore in dotazione, l’erogazione si attiva solo quando l’animale è nelle vicinanze. Oltretutto è anche possibile monitorare facilmente il livello dell’acqua e riempirla quando necessario oppure impostare

La fontanella è antigraffio e grazie ai piedini in gomma viene posizionata saldamente a terra, così che l’animale non possa spostarla facendo rovesciare l’acqua al suo interno. Davvero molto semplice anche la pulizia e la manutenzione del dispositivo, con tutte le parti che sono molto facili da smontare e lavare.

La fontanella d’acqua automatica è già disponibile sul sito ufficiale di Philips e su Amazon al prezzo suggerito di 44,99 euro.

Philips fontanella d’acqua automatica – Fontanella per gatti – Serbatoio da 2,2 litri

Distributore automatico di cibo con telecamera: scheda tecnica e prezzo

Il distributore automatico di cibo con telecamera di Philips è progettato per gatti e cani di piccola taglia. Ha una capacità di 4,5 litri e può essere utilizzato per il cibo secco di 2-12 mm.

Molto semplice il funzionamento: l’utente può utilizzare l’erogazione manuale oppure l’erogazione tramite l’app ufficiale (disponibile per iOS e Android) che permette di programmare il riempimento della ciotola o di attivarlo in qualsiasi momento. Tramite app è possibile anche ricevere notifiche quanto il contenitore è quasi vuoto, per poterlo riempire nuovamente.

Oltretutto con il sensore per il rilevamento dei movimenti il distributore invia in automatico una notifica all’applicazione per avvertire l’utente del passaggio dell’animale nei pressi del dispositivo. Grazie poi alla telecamera e al microfono bidirezionale sarà sempre possibile tenere sotto controllo cosa succede in casa in nostra assenza.

Altra particolarità di questo dispositivo è il doppio sistema di alimentazione con batteria di backup (venduta separatamente) che permette al distributore di funzionare anche in assenza di corrente elettrica. Anche in questo caso manutenzione e pulizia sono molto semplici e le varie parti del distributore possono essere lavate anche in lavastoviglie.

Il distributore automatico di cibo con telecamera è già disponibile sul sito di Philips a 159,99 euro.