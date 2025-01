Philips presenta il nuovo smacchiatore Spot-On serie 3000

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Philips

Philips ha presentato lo smacchiatore Spot-On Serie 3000, un dispositivo progettato per pulire macchie e aloni dalle superfici tessili morbide come divani, materassi, tende, tappeti, interni auto e tutte quelle superfici con cuciture matelassé che solitamente rendono più complesse le operazioni di pulizia.

Il Philips Spot-On Serie 3000 è stato progettato per rimuovere le macchie di cibo, liquidi, terra, quelle causate accidentalmente dai bambini, dagli animali domestici e molte altre ancora.

Philips Spot-On Serie 3000 – Smacchiatore per superfici tessili

Come funziona lo smacchiatore Spot-On Serie 3000

Lo smacchiatore Spot-On Serie 3000 combina un design compatto e diversi elementi che possono semplificare notevolmente le operazioni di rimozione di macchie e aloni dai tessuti. La spazzola multifunzione 3 in 1, ad esempio, serve per strofinare, spruzzare e aspirare simultaneamente, ottimizzando il processo di pulizia e riducendo lo sforzo necessario.

Il sistema PowerCyclone Aqua comprende un serbatoio unico per l’acqua pulita e il detergente, separando poi l’acqua sporca che viene raccolta in un secondo contenitore. Questo naturalmente garantisce l’utilizzo costante di una soluzione pulita per la rimozione delle macchie, migliorando l’igiene e l’efficacia del trattamento.

Per ottenere risultato ancora migliori, Philips consiglia di utilizzare il suo detergente professionale (Philips Stain Removing Solution), un prodotto specifico, formulato dall’azienda olandese, che va a potenziare l’azione pulente del dispositivo, agendo in sinergia con la potenza aspirante per dissolvere e rimuovere facilmente anche le macchie più ostinate.

Durante l’utilizzo dello smacchiatore Spot-On Serie 3000, tramite un display LED l’utente può vedere le diverse fasi di pulizia e leggere informazioni chiare sullo stato del dispositivo, con indicazioni sul livello dell’acqua (pulita e sporca) e sullo spegnimento del dispositivo. Altrettanto intuitiva anche la manutenzione e grazie alla funzione Auto Clean, l’apparecchio provvede in totale autonomia alla pulizia del tubo interno e prevenendo l’accumulo di sporco che potrebbe comprometterne il funzionamento.

Infine, grazie allo spegnimento automatico, quando non in uso lo smacchiatore si spegne da solo, garantendo sicurezza e una migliore efficienza energetica.

Smacchiatore Philips Spot-On Serie 3000, prezzo e disponibilità

Il nuovo smacchiatore Philips Spot-On Serie 3000 è già disponibile su Amazon e presso i rivenditori autorizzati sul territorio nazionale al prezzo suggerito di 179,99 euro. Chi acquista su Amazon troverà incluso nella confezione anche il detergente Philips Stain Removing Solution.

