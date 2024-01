DJI Mic 2 è il nuovo registratore vocale omnidirezionale: scheda tecnica e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

DJI ha presentato ufficialmente il nuovissimo registratore vocale omnidirezionale DJI Mic 2, un dispositivo compatto ed estremamente potente che consente di registrare audio in alta qualità in qualsiasi situazione, anche in quelle meno convenzionali dove c’è molto rumore o in contesti particolarmente affollati.

Parliamo della soluzione ideale per chi si fa interviste, vlog o ha bisogno di un sistema di registrazione versatile, adatto per ogni tipologia di ambiente. A tutti questi creator DJI Mic 2 offre una soluzione molto solida e affidabile per lavorare.

DJI Mic 2 – Registratore vocale omnidirezionale – Versione 1 trasmettitore e 1 ricevitore

DJI Mic 2: scheda tecnica

Come la maggior parte dei micofoni professionali destinati a catturare principalmente il parlato, anche il nuovo DJI Mic 2 è formato dalla coppia trasmettitore-ricevitore. La distanza massima tra ricevitore e trasmettitore arriva fino a 250 metri, se l’ambiente è privo di ostacoli e senza interferenze.

Il trasmettitore è il microfono vero e proprio ed è omnidirezionale, cioè in grado di rilevare i suoni provenienti da tutte le direzioni. Al suo interno ci sono 8 GB di memoria perché il microfono può essere usato anche in modo autonomo (non connesso ad una videocamera o altro device) e può salvare direttamente l’audio registrato contenendo fino a 14 ore di audio non compresso a 48 kHz e 24 bit.

In questo scenario di utilizzo, tra l’altro, non essendoci i limiti della trasmissione wireless DJI Mic 2 può registrare anche a 32 bit, per aumentare ulteriormente la qualità dei file audio.

Il ricevitore, invece, va collegato ad una eventuale videocamera o ad un altro device al quale vogliamo inviare l’audio catturato dal microfono. Sul ricevitore c’è un display OLED touchscreen da 1,1 pollici che permette all’utente di leggere le informazioni principali sulla registrazione. Tramite la rotella di precisione, inoltre, è possibile muoversi nel menu del registratore in maniera facile e veloce.

DJI Mic 2 ha un sistema per l’eliminazione del rumore che può essere utilizzato per abbattere i suoni ambientali in contesti particolarmente rumorosi o affollati e all’interno della confezione è presente anche un paravento, utile per ridurre il rumore del vento durante le registrazioni in ambienti esterni.

Un’altra delle particolarità di questo dispositivo è la funzione Safety Track che consente di registrare una seconda traccia a -6 dB da utilizzare per livellare i picchi audio improvvisi. Un’ottima soluzione nei contesti più imprevedibili, dove un picco nella registrazione potrebbe compromettere la qualità dell’audio.

Le connessioni presenti sul ricevitore del DJI Mic 2 sono una porta USB-C, il Bluetooth, l’uscita analogica e l’ingresso per il jack da 3,5 mm. Il dispositivo può anche essere utilizzato con uno smartphone (Android e iOS) e con DJI Osmo Action 4 e DJI Osmo Pocket 3.

Infine l’autonomia dichiarata è di circa 6 ore sia per trasmettitore che per ricevitore, che salgono a 18 ore utilizzando l’apposita custodia di ricarica.

DJI Mic 2 – Registratore vocale omnidirezionale – Versione 2 trasmettitor1 e 1 ricevitore

DJI Mic 2: prezzo e disponibilità

Il nuovo DJI Mic 2 può essere già acquistato sul sito ufficiale dell’azienda cinese, su Amazon e presso i principali rivenditori autorizzati con il trasmettitore disponibile in due colorazioni, Shadow Black e Pearl White, e in diverse configurazioni con uno o due trasmettitori, con o senza accessori. Questi i prezzi per il mercato italiano:

DJI Mic 2 – 1 ricevitore, 2 trasmettitori, 1 custodia di ricarica, 1 cavo audio per fotocamera TRS da 3,5 mm, 1 adattatore USB-C, 1 adattatore Lightning, 2 paravento, 2 clip magnetiche, 1 cavo di ricarica USB-C, 1 borsa da trasporto: 349 euro

​ DJI Mic 2 – 1 ricevitore, 1 trasmettitore, 1 cavo audio per fotocamera TRS da 3,5 mm, 1 adattatore USB-C, 1 adattatore Lightning, 1 paravento, 1 clip magnetica, 1 cavo di ricarica splitter, 1 borsa da trasporto: 219 euro

DJI Mic 2 – Solo trasmettitore: 99 euro

DJI Mic 2 – Solo microfono Lavalier: 39 euro

DJI Mic 2 – Solo custodia di ricarica: 69 euro