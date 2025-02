DJI lancia il nuovo stabilizzatore compatto RS 4 Mini

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Il nuovo stabilizzatore della serie Mini di DJI sopporta carichi fino a 2 Kg e ha un tracciamento intelligente che funziona anche in ambienti affollati

Fonte foto: DJI

DJI, azienda nota per i suoi droni e gli stabilizzatori, ha annunciato l’arrivo sul mercato di DJI RS 4 Mini, un nuovo stabilizzatore progettato per l’utilizzo con fotocamere e smartphone. Questo modello compatto e leggero è dedicato ai creatori di contenuti e ai fotografi professionisti.

Le caratteristiche principali includono un sistema di blocco automatico degli assi, un modulo di tracciamento intelligente (disponibile nella versione Combo), funzionalità di transizione rapida per riprese verticali e un rivestimento in Teflon per migliorare la fluidità del bilanciamento.

DJI RS 4 Mini

DJI RS 4 Mini Combo

DJI RS 4 Mini: caratteristiche tecniche

Il DJI RS 4 Mini ha un peso di 890 grammi e supporta un carico massimo di 2 kg. Ciò vuol dire che è possibile usare questo stabilizzatore anche con fotocamere dotate di pesanti ottiche aggiuntive, come gli zoom più spinti.

Il sistema di blocco automatico degli assi di seconda generazione è progettato per velocizzare la preparazione e l’archiviazione dell’attrezzatura.

La transizione verticale di terza generazione consente un cambio di orientamento più rapido. I rivestimenti in Teflon e la manopola di regolazione fine sono stati implementati per un montaggio più preciso della fotocamera (o dello smartphone).

La versione Combo include un modulo di tracciamento intelligente, che permette di mantenere un soggetto inquadrato fino a una distanza di 10 metri. L’intelligenza sta nel fatto che il soggetto selezionato viene seguito anche quando si muove in ambienti complessi e affollati.

Questa funzione può essere attivata tramite un pulsante dedicato o attraverso un comando gestuale.

La batteria offre un’autonomia dichiarata di 13 ore e supporta la ricarica rapida, con la possibilità di ottenere 5 ore di utilizzo aggiuntivo con una ricarica di 30 minuti.

DJI RS 4 Mini: prezzi e disponibilità

Il DJI RS 4 Mini è disponibile in due configurazioni. La versione standard ha un costo di 389 euro e include lo stabilizzatore, una piastra a sgancio rapido, un treppiede e i cavi necessari.

La versione Combo, venduta a 479 euro, include il modulo di tracciamento intelligente RS e un’impugnatura a valigetta.

Entrambe le versioni sono già disponibili anche su Amazon, agli stessi prezzi del listino ufficiale DJI.

