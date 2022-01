Domani esce Federica Pellegrini UNDERWATER: dove vederlo

Dalla piscina olimpica alla telecamera, ma solo per raccontare gli aspetti più segreti e sofferti delle sue imprese. Non solo sportive. Mancano ormai poche ore al debutto di Federica Pellegrini UNDERWATER, il film documentario Amazon Exclusive dedicato alla più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi.

Il film, prodotto da Fremantle, punta a raccontare in modo fedele il lungo e faticoso percorso di Federica Pellegrini verso le olimpiadi di Tokyo 2020 e l’attesissima finale nei 200 metri stile libero, la specialità della Divina, come viene soprannominata la nuotatrice. L’appuntamento olimpico è stato particolarmente significativo per Pellegrini, che già da tempo aveva dichiarato che si sarebbe presto ritirata dal nuoto agonistico. In effetti l’annuncio è arrivato il 30 novembre 2021, ponendo così ufficialmente fine a una carriera straordinaria e ricca di successi.

Di cosa parla Federica Pellegrini UNDERWATER

Di un atleta vediamo in genere solo la fase finale e decisiva del suo percorso, ovvero la gara che ne decreterà la vittoria o la sconfitta. Un momento fondamentale, certo, ma solo la punta di un immenso iceberg. Il percorso che ha portato lo sportivo fino a quel punto è stato lungo, accidentato e irto di ostacoli.

Il film documentario su Federica Pellegrini, invece, vuole mostrare soprattutto la difficile marcia di avvicinamento alle Olimpiadi. Davanti alle telecamere la nuotatrice racconta gli allenamenti micidiali, le crisi, il desiderio di riscatto e, ultimo ma non meno importante, l’elemento imprevisto della pandemia, che ha aggiunto stress a una fase della vita di Pellegrini già molto faticosa. Il film non vuole essere meramente celebrativo, ma anche raccontare una storia personale ed emotiva sconosciuta al pubblico.

In Federica Pellegrini UNDERWATER si spazia dal presente al passato. Nel film, grazie al vasto materiale di repertorio usato (i video inediti dei suoi esordi, le gare, le riprese della vita pubblica e privata…), si raccontano infatti gli inizi della Divina, che è stata un’adolescente affetta da bulimia e poi una ragazzina determinata e introversa.

Lavoro e amore: il rapporto con Matteo Giunta

Mettendosi metaforicamente a nudo, la campionessa italiana nel film mostra le proprie fragilità e vari aspetti della propria vita personale che, fino a questo momento, aveva preferito tenere lontano dal pubblico e dalle telecamere.

Inevitabilmente, dunque, si parla del rapporto e dell’amore con il coach Matteo Giunta; ma anche del legame con le altre persone importanti nella vita della nuotatrice: i genitori, ad esempio, e l’allenatore che l’ha resa una leggenda, Alberto Castagnetti, scomparso nel 2009.

Quando esce Federica Pellegrini UNDERWATER

Il film documentario Federica Pellegrini UNDERWATER esce domani, giovedì 20 gennaio 2022, solo su Prime Video.

