Domani esce il finale di LOL 2: dove siamo rimasti

Giovedì 3 marzo esce il gran finale della seconda edizione di LOL: Chi ride è fuori. Su Prime Video sono già disponibili da una settimana le prime quattro puntate del comedy show Amazon Original. Stando a quanto gli spettatori hanno avuto modo di vedere fino a questo momento, gli ultimi due episodi si preannunciano davvero succosi.

Al termine della quarta puntata, sebbene fossero trascorse ormai quasi quattro ore di gioco (in totale sono sei), solo uno dei dieci comici in gara era stato eliminato. Le ultime due ore abbondanti di competizione, che verranno riassunte nelle puntate finali, saranno per forza di cose densissime di cartellini rossi e, dunque, anche di gag, battute e imitazioni esilaranti. Come è noto, le regole prevedono che i partecipanti restino nello studio del comedy show senza ridere: chi cede all’ilarità, o semplicemente a una smorfia divertita, viene prima ammonito con un cartellino giallo e poi eliminato.

LOL 2: chi sono i comici ammoniti ed eliminati

Nelle prime quattro puntate tutti i comici partecipanti, tranne uno, hanno ricevuto un cartellino giallo perché hanno riso o sorriso. L’unico a fare eccezione è Maccio Capatonda, la cui espressione seria è stata veramente imperturbabile. Ciò significa che tutti i concorrenti, tranne Maccio, sono di un passo più vicini all’eliminazione: a questo punto è sufficiente un piccolo cedimento per essere esclusi.

L’unica eliminazione avvenuta nelle prime quattro puntate è stata quella di Alice Mangione, che ha raggiunto Fedez e Frank Matano nella control room. Purtroppo, la sua esclusione (aveva già ricevuto un’ammonizione) è avvenuta non per colpa di una risata, ma di una involontaria infrazione delle regole: la comica ha infatti usato lo scotch per bloccare la mimica facciale.

Cosa succederà nel finale di LOL 2

Cosa ci riserva il finale di LOL 2? Molte eliminazioni, sicuramente, dato che alla fine dovrà rimanere in gara un solo concorrente: sarà lui o lei ad aggiudicarsi il premio da 100mila euro da devolvere in beneficienza.

Proprio nel finale della quarta puntata, tra l’altro, Fedez ha annunciato un’imminente eliminazione, la seconda del gioco dopo quella di Alice Mangione, e si è preparato a entrare nello studio con un cartellino rosso. La risata che costerà l’esclusione a un concorrente (o forse a più di uno?) è avvenuta durante la gag di Max Angioni e Maccio Capatonda, che si sono impegnati in un divertente scontro di wrestling.

A che ora esce il finale di LOL 2

Alla viglia dell’uscita su Prime Video delle prime quattro puntate della seconda edizione di LOL: Chi ride è fuori, Fedez aveva annunciato su Instagram che gli episodi sarebbero stati disponibili dalla mezzanotte.

È probabile che sarà così anche nel caso degli episodi finali, che dunque potrebbero essere a disposizione degli spettatori sulla piattaforma di streaming già dalle primissime ore del 3 marzo 2022.

Abbonati a Prime Video per vedere LOL: chi ride è fuori – Seconda stagione