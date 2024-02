Dopo Night Country, deciso il futuro di True Detective

Fonte foto: Sky/Home Box Office Inc.

Il futuro della serie True Detective è già stato scritto. La quarta stagione della serie antologica, intitolata True Detective: Night Country, si è conclusa il 18 febbraio, data in cui è andato in onda il finale di stagione. I numeri e il riscontro da parte del pubblico sono stati molto positivi e a pochi giorni di distanza dalla conclusione della stagione 4 HBO ha già ufficializzato il rinnovo di True Detective per una quinta stagione. Al timone ci sarà ancora Issa López, che è stata la regista e la sceneggiatrice del ciclo di episodi ambientato nella lunga notte dell’Alaska.

I numeri di True Detective 4

La quarta stagione di True Detective, con protagoniste Jodie Foster e Kali Reis, è stata vista da 12,7 milioni di spettatori sulle varie piattaforme di proprietà di HBO. Le visualizzazioni, inoltre, sono andate crescendo dal primo all’ultimo episodio. Non c’è da stupirsi, insomma, che HBO abbia optato così rapidamente per un rinnovo. In Italia le puntate sono state trasmesse da Sky e in streaming su NOW.

Dopo i numeri deludenti della stagione 3, il ritrovato successo della serie antologica è stato attribuito soprattutto a Issa López. «HBO si è fidata completamente della mia visione», ha detto Lopez. «L’idea di dare vita a una nuova incarnazione di True Detective con Casey Bloys [presidente di HBO, ndr], Francesca Orsi [responsabile delle serie drama, ndr] e l’intero team è un sogno diventato realtà. Non vedo l’ora di tornarci». Nella quarta stagione Foster e Reis interpretano Liz Danvers ed Evangeline Navarro, due detective che devono indagare su alcune morti misteriose avvenute in Alaska.

True Detective 5: cosa sappiamo

Al di là della recente notizia del rinnovo e delle manifestazioni di entusiasmo di HBO e di Issa Lòpez, non ci sono al momento altre informazioni confermate su True Detective 5. È decisamente troppo presto per sapere qualcosa di trama, cast ed eventuale periodo di uscita. Jodie Foster e Kali Reis non dovrebbero comunque tornare nella serie che, rimanendo una antologica, dovrebbe proporre anche nella quinta stagione una storia diversa con un cast rinnovato.

True Detective: i commenti di Nic Pizzolatto

True Detective 4 è stata la prima stagione non scritta da Nic Pizzolatto, il creatore della serie antologica che in questo ciclo di episodi era comunque accreditato come produttore esecutivo. A differenza della maggior parte del pubblico e della critica, Pizzolatto ha espresso alcune critiche nei confronti della quarta stagione.

Su Instagram, il creatore della serie ha scritto: «Questo è il luogo adatto per tutto il vostro troll/supporto/lotta intestina intorno a True Detective e l’assoluta degenerazione morale e misogina di chiunque non pensi che fosse una cosa buona. Direi di "rimanere civili", ma ovviamente la civiltà non ha spazio quando la critica a una serie tv indica qualche forma di male hitleriana che deve essere eliminata».