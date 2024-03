Hacker e fantascienza: arriva la serie Neuromante

Fonte foto: Apple TV+

Hacker e fantascienza. È un mix affascinante quello promesso da Neuromancer (Neuromante nella traduzione italiana), la nuova serie tv appena annunciata da Apple TV+ basata sull’omonimo e pluripremiato romanzo di William Gibson. «Siamo incredibilmente entusiasti di portare questa proprietà iconica su Apple TV+», hanno dichiarato in una nota stampa i creatori e produttori esecutivi Graham Roland e JD Dillard. «Neuromante ha ispirato gran parte della fantascienza che è venuta dopo e non vediamo l’ora di portare il pubblico televisivo nel mondo “cyberpunk” definitivo di Gibson».

Neuromante: il libro da cui è tratta la serie

Neuromante (Neuromancer è il titolo originale) è stato pubblicato nel 1984, mentre la prima edizione italiana con Editrice Nord è del 1986. Il romanzo, che è stato l’esordio di William Gibson, è stato acclamato da pubblico e critica ed è considerato il manifesto del cyberpunk, cioè quel genere narrativo fantascientifico che racconta ipotetici futuri in cui lo sviluppo tecnologico illimitato ha portato all’oppressione dell’umanità.

L’autore, classe 1948, ha poi proseguito la narrazione iniziata con questo romanzo in Giù nel cyberspazio (pubblicato nel 1986) e Monna Lisa Cyberpunk (nel 1988). I tre titoli compongono la cosiddetta Trilogia dello Sprawl.

Neuromante, la serie: cosa sappiamo

La serie drama Neuromancer (Neuromante) sarà composta da dieci episodi e sarà prodotta da Skydance Television, Anonymous Content e DreamCrew Entertainment. A curare l’adattamento televisivo della storia saranno i già citati Graham Roland (noto, ad esempio, per Tom Clancy’s Jack Ryan e Dark Winds) e JD Dillard (Devotion, The Outsider e Sleight). Dillard sarà anche il regista del primo episodio.

La trama della serie Neuromancer avrà per protagonista Case, un super hacker il cui sistema nervoso è danneggiato e per questo non riesce più a collegarsi alla “Matrice”, la rete informatica globale. Mentre cerca una soluzione a questo problema, Case viene coinvolto in una rete di spionaggio digitale ad alto rischio. Partecipa alla misteriosa missione anche Molly, un ragazza-rasoio, il cui corpo è stato potenziato artificialmente, che punta a rapinare un’azienda che nasconde alcuni indicibili segreti.

Oltre a Roland e Dillard, i produttori esecutivi della serie sono David Ellison, Dana Goldberg e Matt Thunell per Skydance Television; Anonymous Content; Drake, Adel ‘Future’ Nur e Jason Shrier per DreamCrew Entertainment; Zack Hayden e Gibson.

L’annuncio di questa nuova serie tv evidenzia l’intenzione di Apple TV+ di orientarsi con crescente decisione verso la science fiction, genere già rappresentato nel catalogo della piattaforma di streaming da titoli come Foundation (di cui è in produzione la terza stagione), The Big Door Prize – Il premio della vita (è in arrivo la seconda stagione), Severance, For All Mankind e la nuova serie Constellation.

Quando esce la serie Neuromante

Neuromante uscirà in streaming su Apple TV+, ma al momento è ancora troppo presto per ipotizzare un periodo di uscita dato che la produzione della serie tv deve ancora entrare nel vivo.