Dune: quanti film esistono e dove vederli

«Si gira! La produzione di Dune: Parte Due è iniziata», ha twittato qualche settimana fa l’account ufficiale di Dune. È un’ottima notizia per i fan che attendono con impazienza il sequel del film diretto da Denis Villeneuve, che dovrebbe essere distribuito nelle sale cinematografiche a ottobre 2023.

Nel frattempo, perché non recuperare tutti gli adattamenti del Ciclo di Dune, scritto da Frank Herbert? Il recente reboot di Villeneuve, infatti, è solo l’ultima (e probabilmente la più apprezzata) trasposizione dei romanzi di Dune, che in passato sono stati di ispirazione anche per altri registi. Il primo ad aver tentato di girarci un film è stato Alejandro Jodorowsky negli anni ’70: il suo progetto molto ambizioso, però, non è mai stato realizzato. Il documentario Jodorowsky’s Dune – visibile a pagamento su YouTube, Prime Video e Apple Tv – racconta la storia dietro questo tentativo fallito.

Dune (1984)

Una decina di anni dopo l’esperimento di Jodorowsky, David Lynch gira Dune, che esce nel 1984. È di fatto il primo film basato sul primo romanzo del ciclo scritto da Herbert. All’epoca la pellicola, parecchio lunga, non riscosse successo: ricevette anzi pareri negativi dalla critica e fu un flop al botteghino.

Rivedere quella pellicola oggi, però, può essere un’esperienza interessante: sia perché David Lynch è uno dei più grandi registi di tutti i tempi, soprattutto per via delle sue intuizioni artistiche e della sua sensibilità fuori dal comune; sia perché, avendo in mente come termine di paragone la versione del 2021 di Villeneuve, si ha la possibilità di osservare come una stessa storia può essere interpretata in modi profondamente differenti.

Dune di Lynch è disponibile gratuitamente in streaming per gli abbonati di Prime Video oppure a pagamento su Google Play Film, Apple TV e YouTube.

Dune il destino dell’universo e I figli di Dune

Dune il destino dell’universo è una miniserie televisiva uscita nel 2000: per via della somiglianza di molte scene, potrebbe essere considerata un remake del film di Lynch. Il sequel, I figli di Dune, è del 2003. Al momento, però, nessuno di questi due titoli è presente nel catalogo delle principali piattaforme di streaming.

Dune (2021)

L’ultimo rifacimento è Dune di Denis Villeneuve, con Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Stellan Skarsgård e Zendaya. Il primo film è uscito al cinema nel 2021 e oggi può essere visto in streaming (a pagamento, tramite acquisto o noleggio) su Prime Video, Tim Vision, Apple TV, YouTube e Google Play Film.

Il secondo film, come detto, uscirà al cinema nel 2023. Nei piani del regista dovrebbe poi seguire un terzo e ultimo capitolo cinematografico, a chiusura della trilogia. Nel frattempo, è in fase di sviluppo anche uno spin-off intitolato Dune: The Sisterhood. Incentrata sull’origine delle Bene Gesserit, la serie è da intendersi come un prequel rispetto ai film di Villeneuve, che girerà l’episodio pilota.