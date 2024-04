Dora, la nuova serie per bambini con Dora l'esploratrice

La serie Dora è il reboot di Dora l’esploratrice, amata serie per bambini uscita nel 2000: ecco dove vedere questa novità (e non solo) in streaming

Fonte foto: Paramount+/NickJr

Dora l’esploratrice, amatissima serie cult per bambini, torna con una nuova veste. Dora, questo il titolo del reboot, sta per fare il suo debutto globale su Paramount+, che è uno dei Prime Video Channel disponibile anche per il pubblico italiano. Dal suo debutto su Nickelodeon nel 2000, Dora L’Esploratrice è diventata un fenomeno globale e uno dei programmi prescolari più visti di tutti i tempi, che ha tra l’altro ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui Emmy, Parents’ Choice, Common Sense Media e premi dell’Associazione dei Critici Televisivi.

La nuova serie con Dora l’esploratrice

La nuova serie animata Dora continuerà a raccontare le avventure dell’esploratrice bilingue Dora Marquez e dei suoi amici, ovvero la scimmietta Boots, Map, Tico e Zainetto. A metterli di fronte alle più svariate fide sarà ancora la volpe Swiper.

Naturalmente anche in questa nuova e coloratissima serie con animazione in Computer Graphic non ci saranno solo Dora e i suoi compagni di avventure: anche i giovanissimi spettatori avranno un ruolo attivo e saranno chiamati a scoprire tante cose nuove. Mentre la protagonista compie un avvincente viaggio attraverso la foresta fluviale, infatti, i bambini e le bambine potranno cantare, risolvere piccoli indovinelli che trovano lungo il percorso e imparare lo spagnolo e l’inglese.

Dove vedere la serie Dora

La nuova serie Dora farà il suo debutto globale su Paramount+ il 12 aprile 2024. Dal 15 aprile invece la serie sarà in onda su NickJr (canale 603 di Sky) dal lunedì al venerdì alle 20. Tutti gli episodi saranno comunque disponibili su Paramount+, che è uno dei canali disponibili per i clienti Prime Video.

Sempre in streaming su Paramount+ si trovano anche tutte le puntate della serie originale Dora l’esploratrice, che dal 2000 a oggi ha collezionato otto stagioni.

Le altre serie tv per bambini da vedere ad aprile 2024

Dora non è l’unica novità per i più piccoli in uscita questo mese. Su Netflix il 22 aprile 2024 arrivano le nuove avventure di CoComelon, serie di animazione per bambini che segue JJ e i suoi migliori amici Cody, CeCe, Nina, Bella e Nico nei momenti più importanti della loro infanzia, dalla prima lezione di nuovo al primo taglio dei capelli.

Su Disney+ il 7 aprile esce invece un nuovo episodio di Bluey, intitolato "Cesta fantasma", mentre il 14 aprile arriva il primo speciale dedicato a questa vivace cucciola: si chiama "Il cartello" e avrà una durata maggiore rispetto a una normale puntata.

Un’alternativa è la serie di animazione Iwàjù: City of Tomorrow, sempre in streaming su Disney+ dal 10 aprile. Ambientata in una futuristica Lagos, in Nigeria, questa storia di crescita ha come protagonisti Tola, una ragazza che abita l’isola ricca, e il suo migliore amico Kole, un esperto di tecnologia autodidatta. Insieme scopriranno i segreti e i pericoli dei loro rispettivi mondi.