Dove vedere i film che hanno vinto l'Oscar

Le iconiche statuette degli Oscar 2022 sono state consegnate e, come sempre, la curiosità di vedere i film vincitori è alle stelle. Sky coglie la palla al balzo e propone tre serate di grande cinema tutte dedicate alle pellicole giudicate migliori, che saranno visibili anche on demand e in streaming su NOW.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella notte tra il 27 e il 28 marzo (per il fuso orario italiano) e purtroppo, più che per i premiati, verrà probabilmente ricordata per il teso e imbarazzante momento in cui l’attore Will Smith – che poco dopo ha tra l’altro ricevuto un Oscar come miglior attore – ha tirato uno schiaffo al comico Chris Rock. I principali film premiati agli Oscar 2022 verranno trasmessi da oggi, 29 marzo, fino al 31 marzo su Sky, in tre grandi prime serate. L’appuntamento è su Sky Cinema Oscar (canale 303) ma, come già accennato, anche in streaming su NOW e on demand.

Miglior film: Coda – I segni del cuore

Coda – I segni del cuore di Sian Heder si è aggiudicato l’Oscar come miglior film. La prima visione su Sky Cinema Oscar è in programma per questa sera, martedì 29 marzo alle 21.15. La pellicola si è anche aggiudicata il premio per la migliore sceneggiatura non originale, mentre Troy Kotsur è stato premiato come migliore attore non protagonista.

Il film è un remake del pluripremiato film francese La Famiglia Belier e racconta la storia di Ruby Rossi, figlia udente in una famiglia di sordi che ha la passione per il canto e deve decidere se inseguire i propri sogni o stare accanto alla famiglia.

Miglior fotografia (e non solo): Dune

Dune, film campione d’incassi del regista Denis Villeneuve, ha ricevuto i premi “tecnici": miglior fotografia, colonna sonora originale, suono, montaggio, effetti speciali, scenografia. Chi non l’avesse ancora visto o volesse rivederlo, può farlo mercoledì 30 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Oscar.

Basato sull’omonimo romanzo di Frank Herber, Dune è un film fantascientifico che ha per protagonista Paul Atreides, un giovane predestinato a lottare per il futuro della sua gente.

Miglior film straniero: Drive My Car

La statuetta per il miglior film straniero è andata a Drive my car, che verrà trasmesso da Sky giovedì 31 marzo alle 21.15. Si tratta di un road movie giapponese – il regista è Ryûsuke Hamaguchi – ispirato alla raccolta di racconti Uomini senza donne di Murakami Haruki.

Il protagonista del film è l’attore e regista Yûsuke che, dopo aver perso la moglie, si trasferisce a Hiroshima ed elabora il lutto che ha vissuto.

Gli altri film degli Oscar su Sky

Altri film premiati agli Oscar 2022 sono disponibili su Sky Primafila, on demand: si tratta di Encanto, miglior film d’animazione; Una famiglia vincente – King Richard, che è valso l’Oscar per il miglior attore protagonista a Will Smith; e Summer of soul, miglior documentario.