Dal processo di voto all’uso dell’intelligenza artificiale nei film, ci sono alcune importanti novità in vista della prossima edizione degli Oscar. Ad annunciarle in questi giorni è stata l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences: l’obiettivo è segnare una svolta significativa nella storia degli Academy Awards, sia dal punto di vista procedurale che simbolico. Il frutto di questi cambiamenti potrà essere visto già nella 98esima edizione degli Oscar, che si terrà il 15 marzo 2026.

Come cambiano gli Oscar 2026: le novità principali

Una delle novità principali riguarda il processo di voto: d’ora in poi, i membri dell’Academy potranno esprimere il proprio voto nella fase finale solo avendo visto tutti i film nominati nella categoria di riferimento.

Può sembrare sorprendente, ma fino a oggi questa non era una regola ufficiale. Lo scopo è provare a ridurre il cosiddetto “coattail voting”, ovvero la tendenza a votare in base alla notorietà generale di un film piuttosto che al suo merito effettivo.

Ma come controllare che i giurati vedano effettivamente tutti i film? Per farlo, o almeno per provarci, verrà utilizzata la piattaforma Academy Screening Room, riservata ai membri. Se un film viene visto al di fuori di essa, magari a un festival, sarà necessario compilare un modulo in cui si dichiara quando e dove è avvenuta la visione.

I nuovi premi Oscar e le categorie appena introdotte

Storica è l’introduzione di un premio dedicato al Miglior Casting, con cui l’Academy riconoscerà formalmente il ruolo cruciale dei direttori del casting.

Il premio per la Miglior Fotografia verrà invece integrato nel sistema delle shortlist, così come avviene già per categorie come suono, effetti visivi, trucco, documentario e film internazionali.

Ciò significa semplicemente che i direttori della fotografia dell’Academy selezioneranno tra dieci e venti film per la shortlist. Le votazioni si svolgeranno in un periodo limitato a dicembre e solo i titoli selezionati accederanno alla fase successiva. Ad oggi, sono dodici le categorie tecniche che prevedono questo meccanismo.

In merito alla categoria Miglior Film, invece, cambiano le deadline, che vengono anticipate. Le opere distribuite tra gennaio e giugno 2025 dovranno essere presentate entro il 10 settembre, mentre quelle uscite tra luglio e dicembre avranno tempo fino al 13 novembre.

Tra le varie modifiche introdotte va segnalato anche il fatto che è stata ampliata l’idoneità per la categoria Film Internazionale, che ora potrà includere anche registi con status di rifugiato o richiedenti asilo.

Intelligenza artificiale nei film, cosa cambia con gli Oscar 2026

Un’altra novità interessante riguarda l’uso dell’intelligenza artificiale nei film. Non ci sono veri e propri cambiamenti o divieti su questo fronte, in realtà, se non l’ufficializzazione del fatto che ciò che conta è il livello di creatività umana alla base del progetto, indipendentemente dall’uso o meno della AI.

Infatti, per la prima volta l’Academy ha rilasciato linee guida ufficiali in cui viene esplicitato che l’impiego di strumenti digitali come l’IA generativa non influirà né positivamente né negativamente sulla possibilità di venire candidati.