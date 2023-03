Dove vedere i film degli Oscar in streaming

Nella notte tra il 12 e il 13 marzo a Los Angeles sono state consegnate le ambite statuette degli Oscar 2023. A vincere la 95esima edizione della cerimonia è stato il film Everything Everywhere All at Once. Ma dove vedere Everything Everywhere All at Once in streaming? All’estero il film è già disponibile su varie piattaforme di streaming, tra cui Prime Video; in Italia non ancora (ma è tornato in alcune sale cinematografiche a inizio febbraio: in Italia il film è distribuito da I Wonder Pictures).

Altri film premiati agli Oscar 2023, invece, sono già visibili in streaming. Ecco quali.

Quali film degli Oscar 2023 sono visibili in streaming?

Oltre ad aver vinto l’Oscar per il miglior film, Everything Everywhere All at Once è risultato il film più premiato in assoluto, con sette statuette conquistate su undici nomination: ha vinto, tra gli altri, l’Oscar per la migliore regia, per la migliore attrice protagonista, per la migliore attrice non protagonista e per la migliore sceneggiatura originale. Come detto, però, questa pellicola in Italia non è ancora disponibile in streaming.

Lo stesso vale per The Whale, film per il quale Brendan Fraser ha vinto l’Oscar per il migliore attore protagonista: al momento non è disponibile per lo streaming in Italia. Woman Talking – Il diritto di scegliere, che ha vinto l’Oscar per la migliore sceneggiatura non originale, è arrivato nei cinema italiani l’8 marzo. Anche Navalny, premiato come miglior documentario, e An Irish Goodbye, miglior cortometraggio, non sono al momento disponibili in streaming in Italia.

I film premiati agli Oscar 2023 su Netflix

Pinocchio di Guillermo del Toro, reinterpretazione d’autore del grande classico di Collodi, ha vinto l’Oscar per il miglior film d’animazione: è disponibile in streaming su Netflix.

Su Netflix è già possibile vedere anche un altro film pluripremiato alla 95esima edizione degli Oscar: Niente di nuovo sul fronte occidentale. Questo emozionante racconto dell’esperienza di un soldato tedesco durante la Seconda guerra mondiale ha ricevuto nove nomination e ha infine vinto quattro statuette, tra cui l’Oscar per il miglior film straniero.

L’Oscar per la migliore canzone originale è andato a RRR: il film è una saga epica ambientata in India prima dell’indipendenza ed è disponibile su Netflix. Il brano che ha convinto la giuria è Naatu Naatu. Sempre su Netflix si può già vedere Raghu, il piccolo elefante, ovvero il Miglior corto documentario del 2023.

I film che hanno vinto gli Oscar 2023 in streaming

Black Panther: Wakanda Forever ha vinto l’Oscar per i migliori costumi: il film è disponibile su Disney+. Nemmeno Avatar – La via dell’acqua è tornato a casa a mani vuote: ha vinto una statuetta per i migliori effetti speciali. Secondo The Wrap, negli Stati Uniti il film sarà disponibile da fine marzo 2023 su alcune piattaforme di streaming, tra cui Prime Video, Apple TV, Vudu e Movies Anywhere. Presto potrebbe quindi essere disponibile in streaming anche per il pubblico italiano.

L’Oscar per il miglior sonoro è andato a Top Gun: Maverick, che è disponibile su Paramount+. Su Apple Tv+ c’è invece Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo, che ha vinto l’Oscar per il miglior cortometraggio animato.