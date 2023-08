Dove vedere il film Detective Marlowe

Fonte foto: Sky

Un thriller poliziesco a tinte noir in cui il prolifico attore Liam Neeson (questo è il suo centesimo film!) veste i panni del celebre detective Philip Marlowe, nato dalla penna dello scrittore Raymond Chandler. Parliamo del film Sky Original intitolato Detective Marlowe, diretto dal Premio Oscar Neil Jordan. Classe 1950, Jordan è noto soprattutto per aver diretto film come La moglie del soldato, In compagnia dei lupi, Mona Lisa e Intervista col vampiro e alcuni episodi della serie tv I Borgia. Il film Detective Marlowe, la sua ultima fatica, sarà visibile in Italia fra pochi giorni, in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW.

Il cast di Detective Marlowe

Oltre al già citato Liam Neeson, il cast del film Detective Marlowe include Diane Kruger (che interpreta Clare Cavendish), Jessica Lange (nei panni di Dorothy Quincannon), Adewale Akinnuoye-Agbaje (Cedric), Danny Huston (Floyd Hanson) e Alan Cumming (Lou Hendricks).

Il libro da cui è tratto il film

Come detto, il personaggio letterario del detective Marlowe è stato ideato da Raymond Chandler. Nato nel 1888 e morto nel 1959, Chandler è stato un importate scrittore statunitense. Tra le sue opere c’è Il grande sonno, del 1939, che è considerato uno dei migliori romanzi gialli di tutti i tempi.

Il suo apprezzato personaggio è stato in seguito ripreso e “riportato in vita” dall’autore irlandese John Banville nel romanzo La bionda dagli occhi neri: Un’indagine di Philip Marlowe. Il libro ha vinto il Premio Booker ed è stato pubblicato in Italia da Guanda nel 2014. La sceneggiatura del film Detective Marlowe, firmata dal Premio Oscar William Monahan, è basata appunto su questo romanzo di Banville.

La trama del film Detective Marlowe

Siamo nella Los Angeles del 1939 e il detective privato Philip Marlowe viene contattato da una nuova cliente, Clare Cavendish (interpretata da Diane Kruger). Giovane, elegante e di bell’aspetto, la ragazza è figlia della famosa attrice di Hollywood Dorothy Quincannon (Jessica Lange). L’incarico che offre a Marlowe è questo: trovare il suo ex amante Nico Peterson, un piccolo spacciatore e donnaiolo.

Indagando sul caso Marlowe arriva al Corbata Club, punto di riferimento per i ricchi e potenti di Los Angeles diretto da Floyd Hanson (Danny Huston). Il Club cela in realtà un sordido mondo sotterraneo che Hanson, apparente cittadino modello, gestisce nell’ombra.

Quando si diffonde la storia della presunta morte accidentale di Nico, Marlowe non è convinto. In effetti il detective scoprirà che l’uomo è ancora vivo e che la sua morte è stata inscenata. Scoprirà anche, però, quanto la signora Cavendish sappia essere seducente e quanto le ricche famiglie di Bay City siano disposte a fare pur di proteggere la propria fortuna.

Come vedere il film Detective Marlowe

Dove e quando vedere in tv il film Detective Marlowe, che è uscito nel 2022? Per fortuna non manca molto. L’appuntamento è per il 28 agosto in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW.