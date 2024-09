His and Hers è il nuovo thriller di Netflix: chi c'è nel cast

Fonte foto: Netflix

Si intitola His & Hers la nuova miniserie thriller di Netflix, firmata da Bill Dubuque (già noto per Ozark) e basata sul romanzo La sua verità di Alice Feeney. Scrittrice britannica di genere giallo e thriller, e con un passato da giornalista alla BBC, Feeney ha pubblicato il suo terzo romanzo His & Hers nel 2020, pubblicato in Italia un paio di anni più tardi da Casa Editrice Nord. Ora la storia è nelle mani di Netflix, che la trasformerà in una miniserie in sei episodi.

His & Hers: la trama di La sua verità

La serie tv è un thriller psicologico che ha come protagonista Anna Andrews, una giovane donna che si trova forzatamente lontana dai suoi amici e dal suo lavoro da giornalista. A strapparla all’apatia e a destare di nuovo il suo interesse è un inquietante caso di cronaca: un omicidio avvenuto a Dahlonega, la sonnolenta cittadina dove è cresciuta e che ha lasciato a sedici anni senza mai guardarsi indietro. Anna si dedica al caso con tutta sé stessa, in cerca di risposte, ma questo forte interesse desta i sospetti del detective Jack Harper, che decide di tenerla d’occhio mentre conduce la propria indagine.

Leggendo la sinossi del romanzo da cui è tratta la miniserie, si apprende qualche dettaglio in più (ammesso che la trasposizione sia fedele). L’omicidio in questione dovrebbe avere come vittima una donna che viene ritrovata in un bosco con molteplici ferite di arma da taglio e un braccialetto dell’amicizia legato attorno alla lingua. È una donna che, si scoprirà, ha un legame con il passato di Anna e costringe la protagonista a fare i conti con i suoi ricordi.

Anche il detective Jack Harper ha un legame con la vittima, dal momento che da qualche mese aveva una relazione con lei. Di più: Jack è probabilmente l’ultima persona che l’ha vista in vita. Un’informazione che l’uomo decide di tenere segreta ai suoi colleghi, che altrimenti lo considererebbero il sospettato numero uno. Di fronte a questo omicidio, insomma, sia Jack sia Anna avranno la propria versione della verità e, soprattutto, i propri segreti da proteggere.

Il cast di His & Hers – La sua verità

Nel cast di His & Hers (nella foto) ci sono Jon Bernthal, già noto per The Bear; Pablo Schreiber, visto in Halo; e Tessa Thompson, nota per The Marvels e qui nel ruolo della protagonista Anna. Thompson è anche nel team di produzione.

Bernthal interpreterà il detective Harper, mentre Schreiber sarà Richard, uno dei cameramen di WSK TV News, il TG dove lavora Anna.

Quando esce His & Hers – La sua verità

La produzione di His & Hers – La sua verità è ancora nelle fasi iniziali, quindi è presto per sapere quando la miniserie arriverà in streaming su Netflix.