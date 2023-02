Dove vedere le serie per bambini di CoComelon

Sulle principali piattaforme di streaming non mancano le offerte dedicate esclusivamente ai più piccoli e, anzi, proprio su questo fronte su Netflix e Youtube stanno per arrivare alcune novità che saranno particolarmente apprezzate dai bimbi (e dai loro genitori!). CoComelon, il brand di intrattenimento per bambini più famoso al mondo, ha infatti annunciato il lancio nel corso del 2023 di uno show interamente dedicato a Nina, uno dei personaggi più amati del franchise, e l’arrivo su Netflix dello spinoff dedicato a Cody.

Le serie CoComelon per bambini su Netflix e Youtube

CoComelon è un franchise (acquisito da Moonbug Entertainment nel 2020) che ha come missione accompagnare i bambini in età prescolare nei loro anni di apprendimento e formazione attraverso messaggi positivi e canzoni. Un obiettivo che è già stato centrato, evidentemente, dato che CoComelon è attualmente il brand più visto su YouTube Kids a livello globale, con oltre quattro miliardi di visualizzazioni mensili. CoComelon e i suoi show spin off sono disponibili su Youtube, ma a breve alcuni episodi saranno visibili anche su Netflix.

Tra i titoli più amati dai piccoli c’è JJ’s Animal Time: si tratta di uno spin-off ambientato nella fantasia di JJ, che è il protagonista di varie avventure esilaranti insieme ai suoi amici animali. Su Youtube la serie ha debuttato a settembre del 2022, riscuotendo enorme successo. Ha ottenuto un riscontro molto positivo su Youtube anche lo spinoff Cody Time. Questa serie segue Cody, diventato ora un fratello maggiore, e la sua famiglia in avventure piene di musica, giochi, creatività e dinosauri. Dal 15 febbraio 2023 questa serie arriverà per la prima volta anche su Netflix, in lingua inglese.

Una nuova serie dedicata a Nina

Come accennato, però, c’è un’ulteriore novità: una nuova serie spinoff derivata dall’universo CoComelon tutta dedicata a Nina. «Ci rende orgogliosi vedere quanto JJ e i suoi amici continuino a divertire i nostri fan e siamo davvero increduli per il successo riscosso da JJ’s Animal Time tra le famiglie durante le vacanze. Come parte del percorso di crescita dell’universo CoComelon, non vediamo l’ora di espandere anche le storie e i canali dedicati a Cody e Nina», ha infatti dichiarato Patrick Reese, General Manager per CoComelon a Moonbug Entertainment.

Apparsa per la prima volta nel mondo CoComelon nel 2019, Nina, con la sua caratteristica salopette gialla, ha subito conquistato il cuore degli spettatori. Simpatica e sportiva, è cresciuta circondata dalla cultura messicana della sua famiglia, che spesso e volentieri la bambina condivide con le persone intorno a lei. Nel corso del 2023 arriverà un canale Youtube interamente dedicato alle avventure di questa piccola protagonista.