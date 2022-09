Dove vedere le serie premiate agli Emmy

Nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 settembre si è svolta a Los Angeles la 74esima edizione degli Emmy Awards, i più importanti riconoscimenti della tv americana. Non è stata in realtà una cerimonia ricca di colpi di scena: le serie, gli attori e le attrici premiate sono stati nella maggior parte dei casi proprio quelli che la critica si aspettava.

Nonostante questo, l’edizione 2022 degli Emmy si farà ricordare per alcuni primati. Ecco di quali si tratta e dove vedere le principali serie tv premiate.

Euphoria

L’attrice Zendaya è stata la prima afroamericana a vincere nella categoria migliore attrice protagonista in una serie drammatica, per il suo ruolo in Euphoria. La serie è visibile in demand su Sky e in streaming su NOW.

Squid Game

Per la prima volta nella storia degli Emmy, il premio per il migliore attore protagonista in una serie drammatica è andato a un attore asiatico: si tratta di Lee Jung-jae, la star protagonista di Squid Game. La serie sudcoreana è visibile su Netflix (tra l’altro pochi mesi fa è stata annunciata la produzione della seconda stagione) e ha vinto anche un Emmy per l’episodio meglio diretto in una serie drammatica.

Succession

Succession è stata incoronata di nuovo come la migliore serie drammatica di questa edizione e ha anche vinto l’Emmy per l’episodio meglio sceneggiato. Inoltre, Matthew Macfadyen – che fa parte del cast – ha vinto il premio come migliore attore non protagonista in una serie drammatica. La serie si può vedere su Sky e in streaming su NOW.

Ted Lasso

Per il secondo anno consecutivo, Ted Lasso si è aggiudicata il premio come migliore serie comedy. Premiato anche l’attore Brett Goldstein. La serie si può vedere su Apple TV+.

The Dropout

Amanda Seyfried ha vinto il premio come miglior attrice in una miniserie per il suo ruolo in The Dropout, che è visibile su Disney+.

Dopesick

Michael Keaton ha ricevuto il riconoscimento come miglior attore per la miniserie Dopesick, che si trova su Disney+.

The White Lotus

The White Lotus ha vinto il premio come migliore miniserie, mentre i suoi attori Jennifer Coolidge e Murray Bartlett sono stati premiati come migliori attori non protagonisti. La serie è disponibile su Sky e in streaming su NOW.

Ozark

La migliore attrice non protagonista in una serie drammatica è Julia Garner, per il suo ruolo in Ozark. La serie si può vedere su Netflix.

Abbot Elementary

A sorpresa, una emozionatissima Sheryl Lee Ralph ha ritirato il premio come migliore attrice non protagonista in una serie comedy, Abbot Elementary. Quest’ultima è stata applaudita anche per la migliore sceneggiatura. È parte del catalogo Disney+.