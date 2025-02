Dreame AirStyle Pro e H15 Pro arrivano in Italia

Fonte foto: Dreame

Dreame ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano di due nuovi prodotti: si tratta di AirStyle Pro, uno styler 7 in 1 che punta a ritagliarsi uno spazio da protagonista nel settore dell’haircare, e con H15 Pro, nuovo aspirapolvere wet & dry della gamma del brand.

I due nuovi prodotti sono acquistabili da subito su Amazon con la possibilità di sfruttare un’offerta lancio che garantisce, rispettivamente, 50 euro e 100 euro di sconto rispetto al prezzo consigliato.

Dreame AirStyle Pro 7 in 1: caratteristiche e prezzo

Il nuovo Dreame AirStyle Pro 7 in 1 è un dispositivo pensato per migliorare la cura dei capelli e viene considerato dall’azienda come uno strumento 7 in 1, grazie alle molteplici funzioni integrate.

Il modello permette un’asciugatura rapida dei capelli, grazie a un potente getto d’aria, e include due coni auto-wrap per arricciare automaticamente i capelli in entrambe le direzioni.

È incluso anche un accessorio anti-crespo a cui si affiancano due spazzole liscianti e una spazzola volumizzante rotonda. C’è anche un motore da 110.000 giri al minuto oltre a un sistema di monitoraggio della temperatura del getto d’aria che effettua 300 rilevazioni al secondo.

Dreame AirStyle Pro 7 in 1 arriva sul mercato con un prezzo al pubblico di 349 euro ma è già in offerta lancio su Amazon con un prezzo scontato a 299 euro. La promo terminerà il 2 marzo.

Dreame H15 Pro: caratteristiche e prezzo

Ad arricchire la gamma Dreame c’è anche il nuovo H15 Pro. Si tratta di un nuovo aspirapolvere wet & dry, dotato di una potenza di aspirazione di 21.000 Pa e del sistema TangleCut, che evita la formazione dei grovigli.

Con la tecnologia GapFree AI DescendReach, inoltre, si eliminano i 2 cm di bordo che gli aspirapolvere tradizionali non sono in grado di raggiungere, per una pulizia ancora più precisa.

C’è anche la funzione ThermoTub che consente il lavaggio con acqua calda a 100° C, per un’auto-pulizia completa e igienizzante. L’aspirapolvere integra anche il sistema Sealed Quiey Drying che consente di effettuare un’asciugatura in 30 minuti oppure di passare a un’asciugatura ultrarapida in 5 minuti.

Secondo Dreame, il nuovo aspirapolvere è in grado di garantire fino a 60 minuti di autonomia (in modalità silenziosa), con una copertura di circa 400 metri quadrati con una sola carica. Tramite l’app Dreamhome, inoltre, è possibile personalizzare il funzionamento del dispositivo.

Il nuovo Dreame H15 Pro arriva in Italia con un prezzo di listino di 699 euro ed è già acquistabile su Amazon. In occasione del lancio, fino al prossimo 23 febbraio, è possibile acquistare l’aspirapolvere con un prezzo ridotto a 599 euro.

