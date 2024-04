Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Curiosa per natura, mi piace tenermi informata su ciò che accade intorno a me, dedicando tanto tempo alla lettura (meglio se su carta).

Fonte foto: iStock

Immaginate una splendida giornata primaverile con un sole che spacca le pietre: le temperature sono già molto calde e sono tantissimi coloro che si concedono qualche ora di relax in spiaggia, o che addirittura fanno un giro in barca. E cosa pensare se, all’improvviso, le placide acque si increspano facendo spuntare due grandi pinne? È ciò che è accaduto al largo del porto di Bari, dove alcune persone hanno avvistato due meravigliosi delfini.

Bari, l’incredibile avvistamento

Cosa c’è di meglio di una gita in barca nel bel mezzo della primavera, quando il sole finalmente inizia a scaldare? Negli ultimi giorni, in Puglia ha già fatto molto caldo e il tempo è stato davvero splendido: con il mare calmissimo, non è certo azzardato avventurarsi al largo, magari per la prima volta nella stagione. Deve essere però emozionante fare un incontro come quello che è avvenuto nei pressi del porto di Bari. Alcune persone si sono imbattute in due pinne che, spuntando dal pelo dell’acqua, hanno annunciato la presenza di due bellissimi delfini.

È un vero spettacolo della natura, che i bagnanti a bordo della barca hanno deciso di immortalare con i loro cellulari, diffondendo poi sui social un video meraviglioso. Si vedono le due pinne e i dorsi scuri dei delfini, mentre nuotano graziosamente verso il mare aperto, quasi a voler salutare rapidamente i turisti. Non si tratta certo di un incontro insolito, visto che in questo tratto di costa capita piuttosto frequentemente di avvistare dei delfini. Ma è pur sempre molto emozionante, soprattutto per chi li ammira per la prima volta.

Gli splendidi delfini nel mar Adriatico

“Si tratta con buona probabilità della specie Stenella coeruleoalba, o semplicemente stenella striata: lo si evince dalla pinna dorsale” – ha affermato Gianni Bello, biologo marino – “È normale, ci sono sempre stati”. Questa creatura è un cetaceo che può raggiungere, in età adulta, una lunghezza di due metri e mezzo e un peso di circa 160 chilogrammi. Ha un corpo generalmente molto snello e una pinna dorsale arcuata e di piccole dimensioni, posta a circa metà del corpo. Ha inoltre delle pinne pettorali affusolate e la pinna caudale sottile, divisa in due lobi.

Non è difficile riconoscere un esemplare di Stenella coeruleoalba, in particolar modo per il suo colore: ha il ventre bianco, i fianchi grigi con striature longitudinali e il dorso blu. Inoltre si distingue per gli imponenti spruzzi causati dai suoi salti davvero spettacolari. Questo delfino si ciba prevalentemente di calamari e di piccoli pesci, per catturare i quali si spinge fino a 200 metri di profondità. Vive soprattutto in acque temperate e tropicali, ed è diffuso praticamente in tutti gli oceani. Il suo habitat, in effetti, è molto vasto: è sufficiente che le temperature siano superiori ai 10°C, fino ad un massimo di 26°C.

Dalle nostre parti, la stenella striata è presente soprattutto nel Santuario dei Cetacei, al largo delle coste della Liguria. Ma lo si può trovare facilmente in tutto il mar Mediterraneo, in particolar modo dove le acque superano i 100 metri di profondità. Insomma, questi splendidi delfini non sono affatto una rarità. Con un pizzico di fortuna, in mare aperto li si può ammirare in tutta la loro meraviglia.