Dyson presenta Car+Boat, l'aspirapolvere turbo per auto e barca

Il nuovo Dyson Car+Boat è un'aspirapolvere compatto e portatile, ideale per l'uso in auto e barca, con la possibilità di garantire prestazioni elevate e una pulizia efficace

Fonte foto: Dyson

Dyson ha arricchito la sua gamma con il lancio del nuovo Car+Boat. Si tratta di un aspirapolvere portatile in grado di garantire una capacità di aspirazione elevata, risultando la soluzione giusta in vari contesti di utilizzo, compresa la pulizia di auto, barche oltre che le case con animali domestici. Il nuovo modello sarà disponibile a brevissimo, anche in Italia.

Dyson Car+Boat: caratteristiche tecniche

Il nuovo Dyson Car+Boat offre prestazioni da modello di fascia alta, seguendo la linea di altri prodotti del brand, e mette a disposizione degli utenti una potenza molto elevata e una buona autonomia.

In particolare, l’aspirapolvere è dotato di un motore che può raggiungere i 110 mila giri al minuto e può sfruttare una batteria integrata in grado di garantire un’autonomia fino a 50 minuti con una sola carica.

Secondo l’azienda, inoltre, Car+Boat è in grado di offrire il massimo delle prestazioni, senza cali, per tutta la durata della batteria, garantendo così la possibilità di effettuare una lunga sessione di pulizia.

Il nuovo modello della gamma Dyson, inoltre, è dotato di un sistema di filtrazione avanzato che, combinato alla potenza di aspirazione, permette all’aspirapolvere di catturare fino al 99,99% delle particelle con dimensioni fino a 0,3 micron.

Quest’aspetto rappresenta un elemento centrale di Dyson Car+Boat che può garantire una pulizia completa con la rimozione delle particelle dannose che non saranno poi rilasciate nell’ambiente.

Il design è particolarmente compatto ed ergonomico, con l’obiettivo di consentire agli utenti un utilizzo prolungato, senza fatica. A disposizione di chi acquisterà il nuovo aspirapolvere, inoltre, ci sono diversi accessori. Il modello pesa 1,9 chilogrammi e misura 206 x 331 x 131 mm. Il tempo di ricarica è di circa 5 ore.

Dyson, infatti, affianca Car+Boat con la mini spazzola motorizzata, ideale per la rimozione dei peli e dello sporco più ostinato. C’è anche l’accessorio Multifunzione costituito da una spazzola due in uno pensata per la pulizia di diverse superfici.

Per la pulizia “di precisione”, inoltre, è possibile ricorrere all’apposito accessorio per le fessure che consente di raggiungere aree particolarmente strette e dove, in genere, si fa fatica a ottenere una pulizia soddisfacente.

Dyson Car+Boat: prezzo e disponibilità

Il nuovo aspirapolvere Dyson Car+Boat sta per arrivare in Italia. Il nuovo modello sarà in vendita nel nostro Paese a partire da lunedì 17 febbraio 2025 con un prezzo di listino di 279 euro.

Car+Boat potrà essere acquistato direttamente dallo store online di Dyson oppure tramite i Dyson Demo Store. Il modello sarà disponibile con un’unica colorazione argentata.