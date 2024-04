È arrivato Telegram Business: cosa cambia

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Telegram lancia la possibilità di trasformare un account Premium in uno Business, con tantissimi nuovi strumenti per fa crescere le attività commerciali

Fonte foto: Sergey Khaustov / Shutterstock.com

Telegram ha annunciato ufficialmente ai suoi utenti la possibilità di trasformare il proprio account in un account business, con la possibilità di ottenere tantissime funzioni specifiche per le aziende, inclusi gli attesissimi i chatbot AI.

Le nuove funzionalità sono già disponibili gratuitamente per tutti gli abbonati Premium, mentre per gli account classici il prezzo è di 4,49 euro al mese o 33,99 euro l’anno. Per abilitare Telegram Business basta andare nelle impostazioni dell’app e cercare la scheda relativa all’account professionale.

Telegram Business, le nuove funzioni

La prima novità è dedicata alle attività commerciali che possono mostrare sul loro profilo Telegram la mappa dettagliata con la propria posizione e tutte le informazioni utili per raggiungere e contattare il negozio.

In più è anche possibile personalizzare la pagina iniziale (lo spazio vuoto prima di iniziare una conversazione) con adesivi, immagini e testi.

Un’altra grande novità sono le risposte rapide che rappresentano delle scorciatoie che permettono di inviare messaggi predefiniti contenenti testo, diversi tipi di file, sticker e link. Una funzione utilissima per rispondere alle domande più frequenti senza il bisogno di scrivere ogni volta un messaggio da zero.

Per rendere ancora più immediata la comunicazione con i propri utenti si possono anche utilizzare i messaggi di benvenuto che appariranno in automatico quando una persona contatta per la prima volta un’attività commerciale. Questi messaggi, al pari delle risposte rapide, possono contenete le informazioni da conoscere, le risposte alle domande più frequenti o anche solo un saluto.

Tra le novità anche i messaggi d’assenza, che vengono inviati in automatico alle persone che contattano l’attività commerciale quando questa è chiusa. Questi messaggi possono essere anche limitati solamente a chat specifiche o a categorie di utenti, come quelli non presenti in rubrica, ad esempio.

Con l’update attivano anche i tag per le varie chat, che permettono di aggiungere etichette colorare alle varie conversazioni così da identificare al meglio i clienti e organizzarli in modi diversi, indicando il livello di priorità del lavoro o specifiche esigenze.

Per semplificare i contatti con Telegram Business gli utenti possono creare link all’interno della chat che, quando vengono cliccati, aprono immediatamente una conversazione con un messaggio predefinito. Ad esempio, si può creare un pulsante per effettuare una prenotazione che rimanderà l’utente direttamente alla relativa chat. Questi link funzionano si all’interno dell’applicazione che all’esterno e possono essere inseriti anche sul proprio sito.

L’ultima novità è l’introduzione dei chatbot che saranno integrati all’interno dei flussi di lavoro per permettere alle attività commerciali di avere a disposizione un assistente AI per gestire le proprie chat. Con questa funzione specifica, Telegram migliora ulteriormente le funzioni per automatizzare le conversazioni con gli utenti, garantendo un sistema efficiente e funzionale.

Cosa cambia per gli utenti

L’arrivo di queste nuove funzionalità per Telegram corrisponde a una crescita nelle sottoscrizioni a Telegram Premium che solo qualche mese fa ha fatto raggiungere alla piattaforma ben 5 milioni di abbonati. Dati più che positivi che sottolineano un’ottima crescita negli utenti che preferiscono i servizi dell’app di Pavel Durov a quelli di WhatsApp Business (gratuita ma con funzioni meno evolute).

Con la possibilità di trasformare un account Premium in uno Business cambia tutto e si le attività commerciali ottengono tantissime funzioni avanzate da utilizzare in modo facile e veloce, senza alcuna conoscenza pregressa nella programmazione e senza doversi rivolgere a servizi o app di terze parti.