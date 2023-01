Nata con lo scopo di far diventare qualsiasi televisore una Smart TV (e di dare filo da torcere alle Fire Stick di Amazon), la Chromecast di Google negli anni ha subito diversi cambiamenti, e non tutti sono stati apprezzati dagli utenti. Dal 2020 Big G ha abbandonato il vecchio sistema operativo Cast, passando al più moderno ed efficace Android TV, e ha presentato la nuova Chromecast con Google TV, con risoluzione 4K.

In seguito, nel 2022 è arrivata l’ultima Chromecast che con poca fantasia è stata chiamata Chromecast con Google TV HD che si è affiancata alla versione 4K portando però, ad un prezzo minore, anche specifiche tecniche decisamente meno allettanti. Quello che manca, a questo punto, è un modello "Pro" per gli entusiasti, in grado di competere con alternative del calibro di Amazon Fire TV Stick 4K Max. Questo modello, quasi certamente, è in arrivo.

Una nuova Chromecast con Google TV in arrivo

Molti utenti si sono lamentati dell’ultima Chromecast arrivata e, in generale, delle Chromecast con Google TV. Le lamentele maggiori riguardano lo spazio di archiviazione davvero molto limitato che di fatto concede poche chance di installare app, diverse da quelle che normalmente si utilizzano per lo streaming video (Netflix, Prime Video, DAZN e via dicendo).

Inoltre le prestazioni non sono mai state il fiore all’occhiello di questi dongle multimediali, che, a dirla tutta, stanno ormai mostrando la loro età. Niente di tutto ciò stupisce: Android TV non è un sistema operativo leggerissimo e, in più, Google TV è un’interfaccia aggiuntiva, una personalizzazione che occupa altro spazio nella memoria dei dispositivi e ruba potenza al processore del dongle.

Una bella notizia arriva dall’ultimo aggiornamento del codice dell’app Google Home che Big dovrebbe rilasciare a breve. Alcuni sviluppatori vi hanno scovato un riferimento a un nuovo dispositivo Google TV, denominato "YTC". Si tratta di un terzo modello rispetto a "YTV" e "YTB", i due nomi in codice di Chromecast con Google TV 4K e Chromecast con Google TV HD. L’unico vero dubbio è: YTC sarà davvero una Chromecast "Pro"?

Come sarà la nuova Chromecast

C’è chi ipotizza, e in moltissimi lo chiedono da tempo, che Google potrebbe aggiornare la sua versione top di gamma (Chromecast con Google TV 4K) con un modello più al passo con i tempi: di sicuro più memoria a disposizione, meglio ancora se anche con una CPU più potente.

Inoltre una porta USB-C aggiuntiva non sarebbe affatto sgradita, e sarebbe molto utile per collegare altri dispositivi o anche delle chiavette per aumentare lo spazio di archiviazione o per riprodurre direttamente dei file audio o video salvati su tale penna USB.

Tutto questo non è assolutamente confermato e sono solo ipotesi che verrebbero incontro alle esigenze degli utenti che, però, come sappiamo, Google tiene sempre in alta considerazione quando lancia dei nuovi prodotti.