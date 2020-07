È stata la mano di Dio, il nuovo film di Paolo Sorrentino per Netflix

Dopo aver vinto un Oscar ed essere diventato uno dei registi italiani più apprezzati al Mondo, Paolo Sorrentino torna nella sua Napoli per girare il suo prossimo film “È stata la mano di Dio”. A venti anni di distanza dal suo primo film “L’uomo in più”, girato sempre nella città partenopea, il regista riassapora il profumo della sua Napoli. Il film sarà un’esclusiva Netflix e verrà trasmesso solamente sulla piattaforma di video streaming.

Ad annunciare il film è lo stesso Paolo Sorrentino “Sono emozionato all’idea di tornare a girare a Napoli, vent’anni esatti dopo il mio primo film“. Il film sarà intimo e personale e per il regista sarà come affrontare un viaggio di ritorno nella città che lo ha visto nascere e crescere. Come potranno intuire gli appassionati di calcio, il titolo del film è anche un omaggio a un calciatore che ha sempre rappresentato un punto di riferimento per il regista: Diego Armando Maradona. La Mano di Dio, infatti, è il soprannome dato a uno dei gol più simbolici della carriera del fenomeno argentino, il gol di mano segnato ai Mondiale dell’86 contro l’Inghilterra.

Di che cosa parlerà “È stata la mano di Dio”, il film di Paolo Sorrentino per Netflix

Un film intimo e personale. Queste le parole utilizzate dal regista italiano per parlare del suo nuovo film “È stata la mano di Dio”. Un film che sarà come un romanzo di formazione allegro e doloroso. Un film che lo porterà a riscoprire la sua Napoli, a vent’anni di distanza dal suo primo e ultimo film girato nella città partenopea.

Quando esce il film È stata la mano di Dio di Sorrentino su Netflix

Le riprese del film inizieranno nelle prossime settimane e molto probabilmente approderà su Netflix nel 2021. Fare delle previsioni sulla data esatta è troppo complicato: il rispetto delle norme di distanziamento sociale sicuramente influiranno sulle riprese. Nei prossimi mesi ne sapremo sicuramente di più.

Come vedere È stata la mano di Dio su Netflix

Il nuovo film di Paolo Sorrentino è un’esclusiva Netflix e verrà trasmesso solamente sulla piattaforma di video streaming. Per vedere “È stata la mano di Dio” è necessario avere un abbonamento alla piattaforma e utilizzare uno dei dispositivi supportati: computer, smartphone, tablet, smart TV e console.