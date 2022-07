È ufficiale: The Ferragnez 2 si farà

Finalmente è ufficiale. Chiara Ferragni e Fedez, senza dubbio la coppia più famosa e seguita d’Italia, stanno per aprire nuovamente le porte della loro casa e, metaforicamente, anche quelle della loro vita per mostrare agli spettatori molto più di quanto già non facciano quotidianamente sui social.

Come annunciato da Prime Video, lo show non-fiction The Ferragnez torna con la seconda stagione. La notizia in realtà era nell’aria da qualche tempo e l’avvistamento delle telecamere nella città natale di Chiara Ferragni, Cremona, aveva lasciato immaginare che le riprese dei nuovi episodi fossero iniziate. Ora ne abbiamo la conferma. La serie, la cui prima stagione aveva riscosso un notevole successo, riporta sullo schermo le vicende quotidiane professionali e personali di Chiara, imprenditrice digitale e icona della moda, e suo marito Fedez, cantante, senza dimenticare i figli Leone e Vittoria.

Cosa sappiamo di The Ferragnez 2

La prima stagione di The Ferragnez era riuscita in un’impresa notevole: rendere attraente uno show sulla vita di due dei personaggi maggiormente esposti e raccontati oggi in Italia. L’operazione era riuscita soprattutto perché uno dei temi centrali era stata la terapia di coppia di Fedez e Chiara, un aspetto che fino a quel momento era rimasto fuori dal racconto social dei due.

Forse il tema della psicanalisi e la sua normalizzazione torneranno anche in The Ferragnez 2. «Spero che la seconda stagione di questa serie così intima per noi possa essere d’esempio a tutti coloro che attraverso la terapia provano a migliorare sé stessi e il proprio rapporto di coppia», ha spiegato infatti Chiara Ferragni. «Il nostro vuole essere un esperimento sociale, oltre che televisivo, dove proviamo a raccontare il nostro aspetto umano più privato e spontaneo fatto anche di debolezze e sfide personali».

Il marito, all’anagrafe Federico Lucia, è dello stesso avviso: «Spero che la seconda stagione possa ispirare esattamente come la prima, in cui abbiamo cercato di normalizzare il tema della psicanalisi e della terapia e coincide con un periodo molto significativo delle nostre vite. Sono contento di avere questa opportunità, far sentire meno sole persone che hanno vissuto le mie stesse esperienze e mi auguro che in qualche modo le possa incoraggiare ad affrontare il futuro».

Di cosa si parla The Ferragnez 2

Stando agli avvenimenti più recenti (almeno, quelli noti ai fan) nella vita dei Ferragnez, probabilmente la seconda stagione dello show affronterà anche il tema della malattia di Fedez. Le telecamere dello show di Prime Video qualche tempo fa sono state avvistate a Cremona, città natale di Chiara. Per l’occasione l’imprenditrice era in compagnia del papà Marco, del figlio Leone e dell’amico di infanzia cremonese Filippo Fiora. È probabile, dunque, che la seconda stagione mostri qualche scorso inedito e intimo dei primi passi di Chiara nel mondo della moda.

Quando esce The Ferragnez 2

La seconda stagione di The Ferragnez, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, arriverà in esclusiva su Prime Video nel 2023.

