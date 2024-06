Fonte foto: Samsung

C’è grande attesa per il prossimo evento Unpacked di Samsung, in programma il mese prossimo a Parigi. Samsung ha diverse novità in rampa di lancio, come la nuova generazione dei suoi Galaxy Z. Oltre al nuovo Galaxy Z Flip6, la casa coreana mostrerà in anteprima il Samsung Galaxy Z Fold6 che andrà a rimpiazzare l’attuale Galaxy Z Fold5 (in foto insieme a Galaxy Z Flip5). Sul modello, in queste ore, sono emerse diverse conferme, grazie alle informazioni pubblicate da Smartprix.

Samsung Galaxy Z Fold6: come sarà

Il nuovo Samsung Galaxy Z Fold6 continuerà ad adottare un design a libro, con un display interno Dynamic AMOLED 2X da 7,6 pollici (con risoluzione di 2.160×1.856 pixel e refresh rate di 120 Hz) e un display esterno Dynamic AMOLED 2X da 6,3 pollici (con risoluzione di 2.376×968 pixel e refresh rate di 120 Hz). Come per l’attuale top di gamma della linea Galaxy, anche il nuovo Z Fold6 adotterà il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, proposto in una versione dedicata con la denominazione “For Galaxy“.

Il chip sarà affiancato a 12 GB di memoria RAM LPDDR5X. Lo smartphone sarà proposto in tre tagli di storage: 256 GB, 512 GB e 1 TB. Il comparto fotografico includerà tre fotocamere sulla scocca esterna, con un sensore principale da 50 Megapixel (f/1.8 con OIS), un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel e un sensore teleobiettivo da 10 Megapixel con zoom ottico 3x.

Confermate anche le due fotocamere per i selfie, con un sensore sotto il display interno da 4 Megapixel e una Cover Camera da 12 Megapixel per il display esterno. Con il sensore fotografico principale, il nuovo pieghevole di Samsung sarà in grado di registrare video in 8K fino a 30 fps oppure video in 4K a 120 fps.

La batteria sarà da 4.400 mAh. Al momento, però, non i sono conferme sulla velocità di ricarica (dovrebbe essere da 25 W). Ci sarà la possibilità di sfruttare la ricarica wireless. A completare le specifiche ci sono il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.3, oltre a un sensore di impronte digitali laterale. Il sistema operativo sarà Android 14 con One UI e, molto probabilmente, lo stesso supporto software garantito ai Galaxy S24 (7 anni di aggiornamenti).

Le dimensioni del nuovo Galaxy Z Fold6 saranno pari a 153,5×68,1×12,1 millimetri da chiuso, che diventeranno 153,5×132,6×5,6 millimetri da aperto. Il peso sarà di 239 grammi. Lo smartphone è atteso in tre colorazioni: Navy, Silver Shadow e Pink.

Samsung Galaxy Z Fold6: prezzo e disponibilità

Secondo Smartprix, il nuovo Samsung Galaxy Z Fold6 costerà 100 dollari in più (che potrebbero diventare anche più di 100 euro, in Italia) rispetto al modello precedente. Il listino prezzi in dollari dovrebbe essere il seguente:

Samsung Galaxy Z Fold6 12/256 GB – 1.899,99 dollari

Samsung Galaxy Z Fold6 12/512 GB – 2.019,99 dollari

Samsung Galaxy Z Fold6 12 GB/1 TB – 2.259,99 dollari

I prezzi in Italia (considerando anche l’indiscrezione legata al possibile rincaro) potrebbero partire da 2.099 euro.