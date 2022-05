Ecco i film di Prime Video da vedere il prima possibile

Maggio 2022 su Prime Video non è un mese segnato soltanto dalle novità, ma anche dalle ultime occasioni. Come sempre, infatti, se da una parte ci sono nuovi film e serie che si aggiungono al catalogo, dall’altra ce ne sono alcuni in scadenza, che restano disponibili in streaming ancora per poco.

In particolare, sono in tutto sei i film che smetteranno di fare parte dell’offerta della piattaforma di streaming entro la fine di maggio. Chi ancora non li conosce o desidera rivederli, dunque, farà bene ad affrettarsi e ad approfittare di questa opportunità prima che sia tardi. Si tratta per lo più di film recenti, usciti negli ultimissimi anni: tra diverse commedie, anche italiane, nell’elenco figura anche una pellicola firmata dal regista Roman Polanski, noto soprattutto per Il Pianista (considerato l’apice della sua carriera e premiato con l’Oscar nel 2003), Carnage e Venere in pelliccia.

L’ufficiale e la spia

Disponibile solo fino al 20 maggio, questo film di Roman Polanski, ambientato nel 1894, ha per protagonista il capitano francese Alfred Dreyfus ingiustamente accusato di tradimento e condannato all’ergastolo.

Emma

Ambientato nell’Inghilterra del 1800, il film Emma (2020) racconta di una giovane donna (interpretata da Anya Taylor-Joy, già protagonista della miniserie La regina degli scacchi) che si intromette nelle vite amorose dei suoi amici. Si può vedere solo fino al 21 maggio.

Tutti per Uma

Questa commedia del 2021 “scade" invece il 22 maggio. La trama è incentrata sui Ferliga, una famiglia di viticoltori di soli uomini che lotta per raddrizzare l’azienda di famiglia inguaiata con vari debiti. L’arrivo di Uma per dare una mano destabilizzerà la situazione familiare, ma tirerà anche fuori il meglio da ciascuno.

L’agenzia dei bugiardi

C’è tempo fino a fine maggio per vedere questa commedia del 2019 in cui Fred, Diego e Paolo sono membri di un’agenzia specializzata nel fornire alibi ai clienti. L’idea è brillante, ma anche spregiudicata… e le conseguenze non tarderanno ad arrivare!

Dracula Untold

Questo film è un mix tra fantasy e dramma in cui il giovane principe Vlad Tepes, per proteggere il suo regno e la sua famiglia, deve diventare un mostro temuto dalla sua stessa gente. Resta sul catalogo di Prime Video fino al 31 maggio.

Puoi baciare lo sposo

Diretto da Alessandro Genovesi, il film comico (che resta disponibile per la visione in streaming solo fino a fine maggio) racconta l’amore tra Antonio e Paolo, che vogliono sposarsi. Il problema in questo idillio è il bigottismo dei genitori del primo, che non sanno che il figlio è omosessuale.

