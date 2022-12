Ecco il nuovo Kindle Scribe, ora si legge ma anche si scrive

Amazon aggiunge un nuovo di Kindle alla sua già lunga lista di prodotti: è Kindle Scribe e porta in dote una serie di novità. La prima, e sicuramente la più importante, riguarda la presenza nella dotazione di una penna che in pratica consente di scrivere sul display e usarlo come una sorta di tablet, un taccuino elettronico.

Questa penna, secondo Amazon, è molto facile da usare, visto che non è necessario sincronizzarla o caricarla. L’azienda promette inoltre che la sensazione di scrittura è il più vicino possibile a quella di una classica penna a sfera utilizzata su carta.

Amazon Kindle Scribe – Versione 16 GB – Penna Basic

Amazon Kindle Scribe – Versione 32 GB – Penna Premium

Amazon Kindle Scribe – Versione 64 GB – Penna Basic

Kindle Scribe: caratteristiche tecniche

Il nuovo Kindle Scribe ha un display Paperwhite che misura 10,2 pollici e ha una risoluzione di 300 ppi. Sullo schermo si possono quindi prendere appunti direttamente nel libro che si sta leggendo, ma anche modificare documenti PDF o Word.

Si possono facilmente creare diari ed elenchi, grazie a una varietà di modelli inclusi tra cui scegliere, come carta a righe, carta millimetrata, liste di controllo e molto altro. Documenti e annotazioni, una volta salvati, possono tranquillamente essere condivisi via email.

Amazon Kindle Scribe è anche in grado di adattare la sua luminosità all’ambiente in cui lo si sta utilizzando. Secondo il colosso dell’e-commerce, inoltre, se si utilizza Kindle Scribe per scrivere il dispositivo può funzionare per diverse settimane senza essere ricaricato e addirittura mesi se usato solo per leggere.

Si può scegliere tra 3 dimensioni di memoria, ovvero 16 GB, 32 GB o 64 GB, e anche quale penna utilizzare tra quella Basic o Premium. Quest’ultima è dotata di una gomma per cancellare nella parte superiore e di un pulsante di scelta rapida che si può impostare per alternare senza problemi penna, evidenziatore e altre funzioni.

Kindle Scribe, i prezzi

Kindle Scribe è già in vendita su Amazon e si può, come detto, scegliere tra le diverse versioni disponibili. Si parte da 369,99 euro per il Kindle Scribe da 16 GB, disponibile solo con penna Basic (inclusa). I modelli con 32 o 64 GB di memoria hanno la penna Premium e costano, rispettivamente, 419,99 euro e 499,99 euro.