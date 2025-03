Occhi all’insù in un marzo che si preannuncia davvero interessante per gli appassionati di astronomia. Il cielo dà spettacolo e, insieme alla primavera, arrivano eventi da non perdere. Su tutti le due eclissi, la prima lunare e la seconda solare, senza dimenticare il buon Mercurio che torna a essere visibile nell’emisfero settentrionale. Prendete nota!

Ben tornato Mercurio

No, Mercurio ovviamente non ci ha mai lasciati eppure osservarlo non è così scontato. Di fatto il Pianeta compie un’orbita più breve intorno al sole (88 giorni) e per tale ragione cambia posizione molto rapidamente nel cielo. Se vederlo è generalmente complicato, nel mese di marzo 2025 – come accade ogni 3-4 mesi – Mercurio è sempre visibile subito dopo il tramonto o subito prima dell’alba: dal 7 al 9 marzo cercatelo a partire da circa 30 minuti dopo il tramonto, guardando verso ovest e a circa 10 gradi sopra l’orizzonte.

L’eclissi lunare totale (parziale per noi)

Uno degli eventi astronomici più attesi di questo marzo è l’eclissi lunare che si verificherà nella notte tra il 13 e il 14 del mese. Nelle America sarà totale, mentre per noi in Italia solo parziale. Nel corso di un’eclissi lunare totale, la Luna attraversa l’ombra della Terra, perdendo inizialmente “pezzettini” e poi via via raggiungendo il suo culmine, finché non assume una intensa e suggestiva colorazione cremisi. Dopo questo momento, torna come prima sbiadendo lentamente e ritrovando l’aspetto a cui siamo abituati.

Abbiamo parlato di eclissi lunare totale nelle Americhe, ma da noi in Italia cosa vedremo? A seconda della posizione, l’eclissi sarà visibile ma solo in parte, dal momento che il suo culmine (quando è totale, appunto) da noi sarà già tramontata (si parla delle ore 6:17/6:45).

La Luna piena di marzo

Dopo le prime due Lune piene di gennaio e febbraio – rispettivamente quella del Lupo e quella della Neve -, è la volta della Luna piena di Sangue. E sì, non è un caso che si chiami così dopo aver parlato del suo bel colore cremisi in eclissi! A marzo la Luna si trova nella costellazione della Vergine vicino alla sua stella più luminosa, Spica. Potete ammirarla nel momento dell’eclissi appunto, ma anche nella sera successiva, quella tra il 14 e il 15 marzo.

L’eclissi solare di fine mese

Come sempre accade, a pochissima distanza da un’eclissi lunare totale si verifica anche un’eclissi solare. In questo caso quattordici giorno dopo l’eclissi lunare del 13-14 marzo arriva l’eclissi solare parziale del 29 marzo. Sfortunatamente per noi in Italia ci sarà ben poco da vedere: l’evento astronomico sarà visibile in tutto il Canada orientale, in Groenlandia e nell’Europa settentrionale e nella nostra Penisola si potrà vedere solo con strumenti specifici e al di sopra di Puglia e Campania. Niente da fare se vivete più a Sud.

Una eclissi lunare durante la Luna piena e una eclissi solare in piena Luna nuova. Non è affatto casuale e con marzo si apre ufficialmente la stagione delle eclissi, ovvero un periodo di tempo di poco più di un mese durante il quale Sole, Luna, Terra si allineano abbastanza da determinare tali fenomeni.