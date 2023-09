Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte foto: 123RF

Il cielo notturno sta per regalarci un nuovo spettacolo affascinante, che in molti staranno ben attenti a non perdersi: stiamo parlando della Superluna, l’ultima di quest’anno. Essendo in concomitanza dell’equinozio d’autunno, coincide con quella che viene comunemente chiamata la Luna del Raccolto, ed è un evento davvero meraviglioso. Scopriamo quando si verificherà e dove potremo vederla.

Che cos’è la Superluna

Quest’anno è stato davvero molto generoso, in fatto di Superlune: se ne sono già verificate tre, e ce n’è una quarta in arrivo, per concludere il 2023. Ma di che cosa si tratta? Con il termine Superluna, si intende quell’evento astronomico caratterizzato dalla coincidenza tra la Luna nella sua fase piena e nel suo punto di minor distanza della Terra. Facciamo un po’ di chiarezza: il satellite orbita attorno al nostro pianeta, presentandosi ai nostri occhi in maniera diversa a seconda della sua posizione rispetto al Sole.

Abbiamo così quattro diverse fasi, che identificano la porzione di Luna illuminata dal Sole: la fase di novilunio, la fase crescente, la fase di plenilunio e la fase calante. Quello che ci interessa qui è il plenilunio, altresì detto Luna piena: si verifica quando il satellite è in posizione opposta a quella del Sole rispetto alla Terra, mostrandoci così il suo volto interamente illuminato. È un evento che ricorre ogni mese, ed è senza dubbio molto affascinante.

Ma nella sua orbita (che, lo ricordiamo, è ellittica) attorno al nostro pianeta, la Luna assume anche una diversa distanza dalla Terra. Quando è al perigeo, si trova nel punto più vicino in assoluto al pianeta, sembrando così più grande di quanto non lo sia solitamente – sebbene la differenza possa essere impercettibile agli occhi dei meno attenti. Combinando insieme la Luna nella sua fase di plenilunio e quella al perigeo, ecco che si verifica la Superluna.

Quando e dove vedere la Superluna

È passato davvero pochissimo dalla Superluna Blu di agosto, che è stata particolarmente affascinante: il cielo si prepara a dare un nuovo spettacolo con quella di settembre, chiamata anche Luna del Raccolto. Essendo infatti molto vicina all’equinozio di autunno, prende il nome di una delle principali fasi agricole di questo periodo. Quando si verificherà, con esattezza? Il momento di massimo plenilunio sarà alle ore 10:57 di venerdì 29 settembre, ma sarà naturalmente abbastanza difficile vederlo per via della luce del Sole.

Occhi aperti, dunque, nella notte tra il 28 e il 29 settembre: sarà in quelle ore che, mettendoci nelle giuste condizioni (ovvero in un luogo dallo scarso inquinamento luminoso), potremo assistere allo spettacolo. La Superluna sarà particolarmente bella, perché il nostro satellite si troverà a “soli” 361.552 km dalla Terra. E, in base a quanto affermano gli esperti, avrà un meraviglioso color arancione.

La NASA ha annunciato che, nel corso della notte dedicata alla Superluna, il nostro satellite sembrerà il 5% più grande e il 13% più luminoso rispetto alla media. E non è tutto: il cielo notturno la accompagnerà con due pianeti ben visibili dal nostro Paese. Si tratta di Giove e Saturno, che ci regalano una visione davvero molto suggestiva.