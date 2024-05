Electrolux, l'aspirapolvere in offerta a un prezzo mai visto: occasione unica

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Oggi trovi l'aspirapolvere Electrolux Animal 700 in offerta con uno sconto del 43% e risparmi 150 euro sul prezzo di listino. La puoi anche pagare a rate a tasso zero

Non è un aspirapolvere come tutte gli altri e lo si intuisce facilmente dal nome: Electrolux Animal 700. Si tratta, infatti, di una scopa elettrica pensata appositamente per chi ha un animale domestico grazie alla presenza di una speciale spazzola in grado di raccogliere qualsiasi tipologia di sporco: oltre alla polvere anche i peli degli animali e tutto quello che si poggia sul pavimento. Un aspirapolvere molto leggero e multifunzione: oltre a pulire il pavimento si trasforma all’occasione anche in un elettrodomestico per pulire i soffitti o per aspirare le briciole che si depositano negli angoli o sul tavolo. Il tutto con una potenza di aspirazione che non trovi nelle scope elettriche della stessa fascia di prezzo.

Infatti, oggi trovi l’aspirapolvere Electrolux Animal 700 in promo a un prezzo mai visto prima. Il merito è del super sconto del 43% che ti fa risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino e ti permette di approfittare anche del minimo storico. Inoltre, hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon e che trovi nella pagina prodotto. Si tratta di una promo a tempo che potrebbe terminare molto presto, quindi ti suggeriamo di non perdere tempo e di approfittarne ora.

Electrolux Animal 700: prezzo, offerta e sconto

Questa è una delle migliori offerte del giorno nella categoria "elettrodomestici per la pulizia". Oggi trovi l’aspirapolvere Electrolux Animal 700 con uno sconto del 43% che fa scendere il prezzo a 199,99 euro. Si tratta del minimo storico e di una delle migliori occasioni di tutto il web. Hai anche la possibilità di pagare in 5 rate da 40 euro al mese a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi. Per effettuare il reso gratuito hai 30 giorni di tempo, come da vecchie indicazioni di Amazon.

Aspirapolvere Electrolux Animal 700: le caratteristiche

L’aspirapolvere è molto comodo da utilizzare, visto che pesa circa 2 kg, ha una forma slim ed ergonomica, che non prevede alcun filo (cordless) che possa fare da intralcio limitandoti negli spostamenti. Motore potente, per una rimozione veloce ed efficace dello sporco. Potrai così pulire casa da polvere, detriti, particelle sottili, capelli, peli di animali. Il tutto, senza rovinare i pavimenti, anche quelli più delicati, come la moquette, per esempio. Ma anche divani e tappeti, utilizzando gli accessori contenuti nella confezione.

Ottima anche l’autonomia, fino a 50 minuti. Quindi potrai rassettare casa senza preoccuparti che possa scaricarsi nel pieno delle faccende domestiche. Molto comoda la modalità Auto Mode, che regola la potenza dell’aspirazione a seconda del tipo di superficie. In questo modo, oltre che proteggere le superfici più delicate, risparmia anche energia sulla batteria, così da prolungarne l’autonomia. Tra gli accessori in dotazione, spicca la spazzola PetPro+, progettata per aspirare efficacemente i peli di animali. Dunque, una vera arma letale contro lo sporco.

