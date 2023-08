Electrolux, condizionatore portatile a un prezzo stracciato: minimo storico

Fonte foto: Amazon

Ci sono alcuni prodotti che hanno il loro picco di vendite in alcuni periodi specifici dell’anno. In estate, ad esempio, uno degli elettrodomestici più ricercati, desiderati e acquistati dagli utenti è il condizionatore. Purtroppo non tutti possono montare il climatizzatore a parete (soprattutto chi abita in una palazzina) e in questi casi l’unica soluzione per difendersi dal caldo torrido dell’estate è il condizionatore portatile. Oramai sul mercato se ne trovano a decine e la tecnologia ha fatto passi da gigante: sono molto più silenziosi, più potenti e soprattutto consumano molta meno energia.

Se siete alla ricerca di un condizionatore portatile che rispetti tutte queste caratteristiche, abbiamo quello che fa per voi. E anche a un super prezzo. Stiamo parlando del climatizzatore Electrolux ChillFlex Silence che troviamo oggi in offerta su Amazon a un prezzo scontato del 41% che permette di risparmiare più di 300€. E c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Un’offerta eccezionale da non farsi scappare: il condizionatore portatile Electrolux offre tutte le caratteristiche che si cercano in un dispositivo del genere e rispetta anche l’ambiente utilizzando il gas sostenibile R290. Se vuoi acquistare il condizionatore direttamente spedito e venduto da Amazon, basta cliccare qui.

Electrolux ChillFlex Silence: caratteristiche e funzionalità

Un climatizzatore portatile potente, dalle dimensioni contenute e che fa anche poco rumore, come si capisce facilmente dal nome. Electrolux ChillFlex Silence è uno dei modelli top dell’azienda e ha funzionalità avanzate che lo rendono indispensabile in questa calda estate.

Partiamo da una delle caratteristiche più importanti quando si parla di un condizionatore: la potenza. Questo modello ha una potenza di 9000BTU e permette di raffreddare velocemente e facilmente una stanza di circa 25-35 metri quadrati. Grazie alle rotelle presenti in basso lo puoi spostare da una parte all’altra della casa o dell’ufficio in pochissimo tempo.

Altrettanto semplice è la gestione. Il tutto avviene tramite la console dei comandi presente nella parte superiore: con pochi e semplici tocchi puoi impostare la temperatura, la velocità di ventilazione e la modalità di utilizzo. Ha anche un timer di ventiquattro ore con il quale poter impostare l’accensione e lo spegnimento in modo da trovare l’abitazione fresca appena rientri dal lavoro.

Una delle funzionalità più importanti è l’estrema silenziosità, anche grazie alla funzione Sleep da azionare la notte per diminuire ulteriormente il rumore. Electrolux ha tenuto in grande considerazione anche l’ambiente: oltre a consumare una quantità di energia minore rispetto ai più diretti competitor, questo climatizzatore portatile utilizza il gas sostenibile R290 che riduce il potenziale riscaldamento globale del 99,98% se confrontato con il gas tradizionale.

Infine, parliamo dell’installazione. Bastano pochi minuti per azionarlo e per collegarlo alla finestra per far uscire fuori dall’appartamento l’umidità prodotta.

Condizionatore portatile Electrolux ChillFlex Silence: prezzo e offerta

Super offerta e prezzo crollato per questo climatizzatore portatile Electrolux. Oggi lo troviamo a un prezzo di 443,07€, con uno sconto del 41% rispetto a quello di listino. Per questo elettrodomestico si tratta del minimo storico ed è una delle migliori promo che puoi trovare online per un condizionatore. Puoi anche decidere di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis presente nella pagina prodotto e attivabile in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna gratuita viene effettuata a casa nel giro di pochissimi giorni. Una promo incredibile da cogliere al volo.

