La friggitrice ad aria Electrolux a prezzo stracciato: va comprata ora

Friggere in maniera sana e veloce. Ma non solo. Con il loro nome, infatti, le friggitrici ad aria possono anche trarre in inganno. Si può pensare che siano utili solo a friggere senza olio, ma non è affatto così. Questi piccoli elettrodomestici permettono di preparare carne, pesce e verdure alla griglia, cuocere pizza e altri lievitati o addirittura dolci.

Dispositivi come la Electrolux E6AF1-4ST ne sono un esempio lampante. Grazie al suo ampio cestello, la friggitrice senza olio dello storico marchio scandinavo permette di preparare pranzi, cene e spuntini per tutta la famiglia in una manciata di minuti o poco più. E senza spendere chissà quali cifre: grazie allo sconto top garantito oggi da Amazon, la friggitrice ad aria Electrolux è disponibile al prezzo più basso di sempre. Un vero e proprio best buy di settore che ti renderà la vita tra i fornelli incredibilmente più semplice.

Friggitrice ad aria Electrolux al minimo storico: sconto e prezzo finale

Conveniente come mai prima d’ora. La promozione sulla Electrolux Explore 6 è di quelle da non lasciarsi scappare troppo a cuor leggero. La friggitrice è infatti in offerta su Amazon con uno sconto del 31% sul prezzo più basso recente e del 56% sul prezzo di listino. Comprandola oggi la si paga solamente 79,99 euro contro i 179,99 euro del listino. Un risparmio di 100 euro tonde: un’occasione da non farsi sfuggire.

Electrolux E6AF1-4ST scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Versatilità e intuitività. Queste i due assi nella manica della friggitrice ad aria Electrolux in offerta su Amazon. Dotata di un cestello ampio, grazie al quale preparare senza problemi pranzi e cene per tutta la famiglia, è controllabile tramite un pannello touch presente nella parte frontale.

Da qui sarà possibile scegliere uno degli otto programmi di cottura preimpostati per preparare pietanze di ogni genere. Sarà così possibile friggere, grigliare (carne, pesce e verdura), arrostire e addirittura cucinare dolci o lievitati come la pizza. Non dovrete far altro che selezionare il programma desiderato, mettere gli ingredienti nel cestello e attendere che il programma termini: al resto (impostare temperatura e durata) ci penserà la friggitrice stessa. In alternativa, potrete liberamente scegliere la temperatura di cottura e la durata, in modo da cuocere gli ingredienti come meglio preferisci.

E a pasto terminato, nessun timore di passare decine di minuti a rimuovere resti di cibo o grassi vari. Tutte le parti rimovibili della Electrolux Explore 6 possono essere messi in lavastoviglie senza temere che il rivestimento antiaderente possa rovinarsi.

