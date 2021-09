Emoji: sono in arrivo altre 37 faccine per le chat

Le nuove emoji erano attese da tempo, ma causa pandemia da Covid-19 il loro arrivo nelle chat per PC e dispositivi mobili è stato rinviato. Chi adora utilizzare le simpatiche faccine sarà accontentato: il team di The Unicode Consortium ha ribadito che non bisognerà attendere oltre.

Niente più ritardi dunque, ma nuove emoji in arrivo entro la fine del 2021. L’annuncio arriva dall’account ufficiale su Twitter di The Unicode Consortium, che ha confermato il rilascio di Unicode 14.0 sottolineando che tra gli 838 caratteri vi sono anche 37 emoji inedite. Le nuove faccine sono state selezionate tra le candidate che erano già state presentate lo scorso luglio e che puntano all’inclusività, con l’arrivo della persona incinta, pensata per riconoscere che la gravidanza è possibile per alcuni uomini transgender e per le persone non binarie. O ancora il corallo, per ricordare come le barriere coralline stiano sparendo per via del riscaldamento globale.

Emoji di Unicode 14.0: tutte le novità

Tra le nuove emoji ci sono un nuovo saluto, una faccina che si copre il volto e sbircia da un occhio, un viso che si scioglie, una faccina che trattiene le lacrime e diverse posizioni, e colori, per le mani. Ad esempio, le dita che vengono schioccate, il gesto di darsi la mano da destra o da sinistra, un dito che indica in stile "zio Sam" e anche le mani posizionate per formare un cuore.

Nel tweet ufficiale di The Unicode Consortium appare poi una bocca che si morde il labro, un troll, una persona con la corona da re e un nuovo fiore. Non manca nemmeno il corallo annunciato a luglio, che è stato inserito per ricordare le barriere coralline che sono minacciate dal riscaldamento globale.

Tra i vegetali troviamo ancora le emoji dei fagioli, mentre si aggiungono quelle di un nido vuoto e un nido con due uova. E ancora la mano di Fatima, uno scivolo, un salvagente, il volante dell’auto, la batteria scarica, la radiografia e le bolle di sapone. Il consorzio inserisce anche il supporto formale per le diverse tonalità della pelle, che porterà all’unificazione dell’aspetto di tutte le emoji sulle diverse piattaforme di chat, sempre nell’ottica di una maggiore inclusività.

Emoji e Unicode 14.0: quando arrivano

Sul proprio account Twitter ufficiale il The Unicode Consortium scrive che le nuove emoji arriveranno entro il prossimo anno. Per quanto riguarda i dispositivi Android e iOS, le 37 faccine di Unicode 14.0 potrebbero essere inserite in un prossimo aggiornamento che potrebbe essere rilasciato nel 2022. Non è escluso però che gli utenti di Google potrebbero vederle e usarle sui propri dispositivi anche prima, magari nella prossima release delle app Gboard o di Google Messaggi.