Telegram lancia l'editor per creare sticker: come funziona e come usarlo

Continua il processo di crescita di Telegram. Il servizio di messaggistica sta aggiungendo, aggiornamento dopo aggiornamento, nuove funzioni per i suoi utenti che continuano ad aumentare. Telegram, infatti, ha confermato di aver raggiunto 900 milioni di utenti mensili e circa la metà di questi usa l’app almeno una volta al giorno. Il traguardo del miliardo di utenti è, quindi, a un passo.

Ad arricchire le funzioni a disposizione dell’utenza arriva questa settimana il nuovo editor degli sticker che consente a chi utilizza Telegram di creare nuovi sticker o anche interi set di sticker in modo rapido, senza dover ricorrere a servizi esterni ma utilizzando direttamente gli strumenti integrati all’interno dell’applicazione di messaggistica.

Come creare sticker con Telegram

Lo strumento di creazione sticker è già integrato in Telegram e disponibile per gli utenti dell’applicazione. Utilizzarlo è molto semplice: basta aprire una qualsiasi chat all’interno dell’app e premere sul tasto che consente di aprire il pannello per l’inserimento di emoj, GIF e sticker.

A questo punto bisogna premere su Sticker, in basso, e poi sul tasto +. L’app accederà alla galleria del telefono da cui sarà possibile selezionare la foto da trasformare in sticker. Effettuata la scelta, si accederà direttamente all’editor per la creazione. Basta premere su Ritaglia un oggetto per eliminare lo sfondo e lasciare solo il soggetto.

In basso, inoltre, ci sono una serie di tool da utilizzare per personalizzare lo sticker, andando a modificare e/o ruotare l’immagine. Effettuate tutte le modifiche desiderate, lo sticker sarà pronto. Per confermare la creazione basta premere il tasto blu in basso a destra.

L’utente può scegliere tra 3 opzioni: Invia sticker, per inviare subito lo sticker creato all’interno della chat, Aggiungi ai preferiti, per salvare lo sticker e averlo sempre a disposizione tra i propri sticker preferiti, Aggiungi a un set di sticker, per creare un set dedicato di sticker creati.

Da notare che è possibile anche aggiungere un emoji corrispondente allo sticker creato. In questo modo, selezionando quest’emoj nel campo di testo di una chat, l’app suggerirà direttamente l’inserimento dello sticker in questione, semplificandone l’utilizzo.

Come condividere gli sticker creati

Telegram consente agli utenti di creare sticker personalizzati da condividere con altri utenti. Il meccanismo di condivisione è semplicissimo. Basta inviare a un utente uno degli sticker parte del set da condividere. L’utente che riceverà lo sticker potrà toccarlo e poi scegliere di aggiungere tutto il set. Da notare che è anche possibile condividere, tramite un link univoco, un intero set. Per farlo, è sufficiente accedere al set dal pannello di inserimento e premere sui tre puntini in alto e poi su Condividi.