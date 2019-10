I trucchi per personalizzare le chat di WhatsApp

6 Ottobre 2019 - In molti utilizzano WhatsApp per le sue funzioni essenziali: inviare messaggi gratuitamente, condividere immagini e video, fare chiamate e videochiamate con i propri amici sparsi nel mondo. In pochi, però, sono a conoscenza di alcuni trucchi che permettono di sfruttare al massimo le funzionalità dell’app di messaggistica.

WhatsApp è una delle app più utilizzate e nasconde dei segreti di cui in pochi sono a conoscenza. Ad esempio è possibile personalizzare le chat cambiando lo sfondo oppure utilizzando dei caratteri speciali. Attenzione, non stiamo dicendo di utilizzare app alternative a WhatsApp (pratica illegale che può portare alla cancellazione del proprio account) che permettono di cambiare il font e le dimensioni dei caratteri, ma solamente di utilizzare dei trucchi legali. Per personalizzare le chat WhatsApp bastano veramente pochissimi minuti e renderemo le conversazioni con i nostri amici molto meno noiose. Ecco come farlo.

Come cambiare sfondo alle conversazioni WhatsApp

Il primo semplice trucco per personalizzare le chat WhatsApp è cambiare lo sfondo. Ogni conversazione ha uno sfondo comune: un pannello di colore giallino con alcune emoji grigie. WhatsApp permette agli utenti di cambiare lo sfondo di ogni conversazione. Per farlo bisogna accedere alla chat, premere sull’icona con tre puntini in verticale e selezionare la voce “Sfondo”. Apparirà un menu in sovrimpressione con diverse opzioni di scelta: Galleria (con la possibilità di scegliere una qualsiasi immagine presente sulla memoria dello smartphone), Colori a tinta unita, Libreria Sfondi (offerti da WhatsApp e che possono essere scaricati), Predefinito e Nessuno sfondo.

Una volta scelto il proprio sfondo preferito, verrà impostato di default all’interno della chat WhatsApp. Se vorremmo cambiarlo, bisognerà seguire la stessa procedura.

Come personalizzare le conversazioni di WhatsApp

Vuoi dare più vivacità ai tuoi messaggi WhatsApp? Lo puoi fare utilizzando la modalità di scrittura in Corsivo, Grasseto o Monospaziato.

Si tratta di tre modalità presenti di default sull’applicazione e che possono essere utilizzate in pochissimi secondi. Per modificare il carattere del messaggio basta evidenziarne il testo e sullo schermo apparirà un menu con diverse opzioni. Cliccando i tre puntini verticali si aprirà una lista con tutte le opzioni con cui poter personalizzare il messaggio: Corsivo, Grassetto e Monospaziato. Selezionando una delle tre, si darà maggior evidenza a una parola o frase.